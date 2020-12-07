Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı
İstanbul Avcılar'da sahile vuran deniz anaları dikkat çekmiş, yetkililer hayvanların 'deniz ciğeri' türüne ait olduğunu söylemişti. İBB'ye bağlı ekipler, 3 gündür deniz analarını toplamak için çalışıyor. Yaklaşık 10 ton toplandığı belirtilen deniz analarının bir tanesi yaklaşık olarak 1 kiloluk bir ağırlığa sahip.
Avcılar'da binlerce deniz anası kıyıya vurmuştu. Havadan görülen deniz anaları yetkililer tarafından temizlenirken, lodos ve akıntı ile gelen canlıların türünün 'deniz ciğeri' isimli bir cinse ait olduğu öğrenilmişti.
10 TON TOPLANDI
Sahili kaplayan dev deniz analarını toplama çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerinin yaklaşık 10 ton denizanası topladığı kaydedildi.
AĞIRLIKLARI 1 KİLOYU BULUYOR
Ağırlıkları yaklaşık 1 kilogramı bulan deniz analarını toplamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çalışması sürüyor. Görevlilerin üç gün boyunca 20'şer kiloluk 500 torbada yaklaşık 10 ton denizanasını topladıkları öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı