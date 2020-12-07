Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı

İstanbul Avcılar'da sahile vuran deniz anaları dikkat çekmiş, yetkililer hayvanların 'deniz ciğeri' türüne ait olduğunu söylemişti. İBB'ye bağlı ekipler, 3 gündür deniz analarını toplamak için çalışıyor. Yaklaşık 10 ton toplandığı belirtilen deniz analarının bir tanesi yaklaşık olarak 1 kiloluk bir ağırlığa sahip.