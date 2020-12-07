Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı
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Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı

07.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:21

İstanbul Avcılar'da sahile vuran deniz anaları dikkat çekmiş, yetkililer hayvanların 'deniz ciğeri' türüne ait olduğunu söylemişti. İBB'ye bağlı ekipler, 3 gündür deniz analarını toplamak için çalışıyor. Yaklaşık 10 ton toplandığı belirtilen deniz analarının bir tanesi yaklaşık olarak 1 kiloluk bir ağırlığa sahip.

Avcılar'da binlerce deniz anası kıyıya vurmuştu. Havadan görülen deniz anaları yetkililer tarafından temizlenirken, lodos ve akıntı ile gelen canlıların türünün 'deniz ciğeri' isimli bir cinse ait olduğu öğrenilmişti.

10 TON TOPLANDI

Sahili kaplayan dev deniz analarını toplama çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerinin yaklaşık 10 ton denizanası topladığı kaydedildi.

AVCILAR SAHİLİNDEN DEV DENİZ ANALARI TOPLANIYOR; 10 TON DENİZANASI TOPLANDI

AĞIRLIKLARI 1 KİLOYU BULUYOR

Ağırlıkları yaklaşık 1 kilogramı bulan deniz analarını toplamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çalışması sürüyor. Görevlilerin üç gün boyunca 20'şer kiloluk 500 torbada yaklaşık 10 ton denizanasını topladıkları öğrenildi.

AVCILAR SAHİLİNDEN DEV DENİZ ANALARI TOPLANIYOR; 10 TON DENİZANASI TOPLANDI
AVCILAR SAHİLİNDEN DEV DENİZ ANALARI TOPLANIYOR; 10 TON DENİZANASI TOPLANDI
Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
İLHAN: İyi işte zehirsiz bir tür ise yem fabrikalarında ekonomiye kazandırılsın
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