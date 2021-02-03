Avcılar'dan Mardin'deki çocuklara 440 bot ve 225 mont
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Avcılar'dan Mardin'deki çocuklara 440 bot ve 225 mont

03.02.2021 12:20 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:24
Avcılar'dan Mardin'deki çocuklara 440 bot ve 225 mont

AVCILAR Müftülüğü tarafından 'Bu kış bayram olsun, yolumuz iyilik olsun' sloganı ile düzenlenen kampanyada toplanan para ile alınan 440 bot ile 225 mont Mardin'deki ihtiyaç sahibi çocuklar için gönderildi.

AVCILAR Müftülüğü tarafından 'Bu kış bayram olsun, yolumuz iyilik olsun' sloganı ile düzenlenen kampanyada toplanan para ile alınan 440 bot ile 225 mont Mardin'deki ihtiyaç sahibi çocuklar için gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, bir süre önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için 'Bir mont, bir bot'  adı altında yardım kampanyası başlattı. Avcılar Müftülüğü'nün çağrısı üzerine kampanya kapsamında  toplanan para ile satın alınan bot ve montlar kolilere doldurularak Mardin Müftülüğü'nce dağıtılmak üzere yola çıkarıldı.

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, "Mardin İl Müftülüğümüz aracılığı ile Mardin'deki ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bu emanetleri gönderiyoruz. Müftülüğümüz görevlileri ve hayırseverlerimizin desteği ile 440 kız ve erkek botu ile 225 montu yanında çorap ve bereleri de olmak üzere 49 koliyi Mardin İl Müftülüğü'ne ulaştırmak üzere yola çıkarıyoruz. İnşallah bu göndereceğimiz emanetlerle oradaki çocuklarımızın yüreği ısınacak, yüzleri gülecek. Böyle bir hayra vesile olunduğu için oradaki çocuklarımız adına kampanyaya destek veren halkımıza teşekkür ediyorum."


Avcılar'dan Mardin'deki çocuklara 440 bot ve 225 mont
Avcılar'dan Mardin'deki çocuklara 440 bot ve 225 mont
Avcılar'dan Mardin'deki çocuklara 440 bot ve 225 mont

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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