Avcılar'daki televizyon ve yazar kasa hırsızları yakalandı - Haberler
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Avcılar'daki televizyon ve yazar kasa hırsızları yakalandı

Avcılar'daki televizyon ve yazar kasa hırsızları yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da bir iş yerinden televizyon ve yazar kasa çalan toplam 44 suç kayıtları bulunan iki şüpheli yakalandı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da bir iş yerinden televizyon ve yazar kasa çalan toplam 44 suç kayıtları bulunan iki şüpheli yakalandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde bulunan bir iş yerinden geçen 3 Aralık'ta 03.30 sıralarında televizyon ve yazar kasa çalındı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden hırsızlık suçunu gerçekleştiren şüphelileri tespit ederek yakalamak için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarında iki şüpheliden birisinin gözcülük yaptığı diğerinin iş yerine girerek büyük bir televizyonu kucağında taşıyarak uzaklaştığı belirlendi. Şüphelilerin E.G. ve K.K. olduğu tespit eden ekipler 29 Aralık Çarşamba günü K.K.'yı aynı mahallede, suç ortağı E.G.'yi ise Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde bulunan evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden K.K.'nın 29, E.G.'nin 15 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen iki şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Avcılar'daki televizyon ve yazar kasa hırsızları yakalandı

Avcılar'daki televizyon ve yazar kasa hırsızları yakalandı

Avcılar'daki televizyon ve yazar kasa hırsızları yakalandı

Avcılar'daki televizyon ve yazar kasa hırsızları yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri

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