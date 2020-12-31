Avcılar'da yasak alanda sigara içenlere ceza tutanağı düzenlendi

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Avcılar'da araç trafiğine kapalı, sigara içilmesi yasak yerlerden Marmara Caddesi'nde sigara içen 5 kişiye ceza kesilmesi için tutanak düzenlendi.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Avcılar'da araç trafiğine kapalı, sigara içilmesi yasak yerlerden Marmara Caddesi'nde sigara içen 5 kişiye ceza kesilmesi için tutanak düzenlendi.

İstanbul Valiliği tarafından belirlenen sigara içme yasağının uygulandığı Marmara Caddesi'nde görevlendirilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi yaptı. Görevliler, caddeye gelirken sigarasını söndürmeyenleri yasak konusunda uyardı. Caddedeki banklara oturarak burada sigara içtikleri belirlenen 3'ü yabancı 5 kişi hakkında tutanak düzenlendi. Denetimler sırasında maskesini yüzlerine gerektiği gibi takmayanlar da uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş