Avcılar'da yasak alanda sigara içenlere ceza tutanağı düzenlendi
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Avcılar'da yasak alanda sigara içenlere ceza tutanağı düzenlendi

31.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:21
Avcılar'da yasak alanda sigara içenlere ceza tutanağı düzenlendi

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Avcılar'da araç trafiğine kapalı, sigara içilmesi yasak yerlerden Marmara Caddesi'nde sigara içen 5 kişiye ceza kesilmesi için tutanak düzenlendi.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Avcılar'da araç trafiğine kapalı, sigara içilmesi yasak yerlerden Marmara Caddesi'nde  sigara içen 5 kişiye ceza kesilmesi için tutanak düzenlendi.

İstanbul Valiliği tarafından belirlenen sigara içme yasağının uygulandığı Marmara  Caddesi'nde görevlendirilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi yaptı. Görevliler, caddeye gelirken sigarasını söndürmeyenleri yasak konusunda uyardı. Caddedeki banklara oturarak burada sigara içtikleri belirlenen 3'ü yabancı 5 kişi hakkında tutanak düzenlendi. Denetimler sırasında maskesini yüzlerine gerektiği gibi takmayanlar da uyarıldı.


Avcılar'da yasak alanda sigara içenlere ceza tutanağı düzenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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