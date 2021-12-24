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AVCILAR'DA YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da bir binanın elektrik panosunda peş peşe patlamaların ardından yangın çıktı.

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AVCILAR'da bir binanın elektrik panosunda peş peşe patlamaların ardından yangın çıktı. Paniğin yaşandığı yangında bina duman içerisinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin çabası ile yangın büyümeden söndürüldü.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki Gülizar Sokak'ta bulunan bir binanın elektrik panosu, patlamaların ardından alev aldı. Bir anda binanın içerisi duman ile doldu. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi gaz maskeleri ile binaya girebilirken, patlamalar görülen elektrik panosundaki yangına müdahale etti, doğalgazı keserek alevleri söndürüldü. Merdivenli itfaiye aracı ile binanın üst katına ulaşılırken, aynı zamanda bir itfaiye eri merdivenle çıkıp havalandırma bölümündeki malzemeleri kırarak binadaki duman tahliyesini sağladı. Bina içerisinde bulunan panik içerisindeki ailelere sakin olmaları ve dışarı çıkmamaları için çağrı yapıldı. Yangın söndürülerek duman tahliyesi yapıldı.

AVCILAR'DA YANGIN PANİĞİ

AVCILAR'DA YANGIN PANİĞİ

AVCILAR'DA YANGIN PANİĞİ

AVCILAR'DA YANGIN PANİĞİ

AVCILAR'DA YANGIN PANİĞİ

AVCILAR'DA YANGIN PANİĞİ

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