AVCILAR'DA YABANCI UYRUKLU KADINA MİNİBÜS ÇARPTI - Haberler
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AVCILAR'DA YABANCI UYRUKLU KADINA MİNİBÜS ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da yabancı uyruklu kadına minibüs çarptı.

AVCILAR'da yabancı uyruklu kadına minibüs çarptı. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, Esenyurt Minibüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Çiftçi, yeterince aydınlatma yapılmayan ve İett otobüslerine giden ayrı bir yol olmaması nedeniyle burada sık kaza olduğunu söyledi.

Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampusü'nün önünde bulunan metrobüsün Merkez-Üniversite Kampusü durağı ile İETT otobüs durağı arasındaki Esenyurt minibüs durağında dün saat 21.00 sıralarında kaza meydana geldi. Durağa giriş yapan minibüs, metrobüsten indikten sonra İETT otobüs durağına gitmek isteyen yabancı uyruklu kadına çarparak bacağından yaralanmasına neden oldu. Yaralı kadın, çağrılan ambulansla Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

Esenyurt Minibüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Çiftçi, "Burada aydınlatma yetersiz. İETT durağına veya metrobüse gidenler burayı kullanıyor. Otobüs veya metrobüse yetişmek için acele eden yolcular minibüslerin giriş ve çıkış bölümlerinden dikkat etmeden geçince kazalar kaçınılmaz oluyor" dedi.

AVCILAR'DA YABANCI UYRUKLU KADINA MİNİBÜS ÇARPTI

AVCILAR'DA YABANCI UYRUKLU KADINA MİNİBÜS ÇARPTI

AVCILAR'DA YABANCI UYRUKLU KADINA MİNİBÜS ÇARPTI

AVCILAR'DA YABANCI UYRUKLU KADINA MİNİBÜS ÇARPTI

AVCILAR'DA YABANCI UYRUKLU KADINA MİNİBÜS ÇARPTI
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Haber: AVCILAR'DA YABANCI UYRUKLU KADINA MİNİBÜS ÇARPTI - Haberler
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