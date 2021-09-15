Avcılar'da veliler ve öğrenciler depremden etkilenen okullarının 2 yıldır yenilenmemesini protesto etti

Silivri'de meydana gelen depremde hasar gören ve güçlendirme çalışmaları için boşaltılan Avcılar'daki Alsancak İlkokulu'nun yenilenmemesini protesto eden bazı veli ve öğrenciler, okul duvarına "Okulumuzun yapımını 2 yıldır geciktiren Avcılar Belediyesi ve İBB'den özür bekliyoruz" yazılı afiş astı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Avcılar Belediyesinin okulun yıkılıp yeniden yapılması için gereken ruhsatı anlaşmazlık nedeniyle vermediğini iddia eden Gümüşpala Mahallesi sakinleri, okul duvarına afiş asarak, tepkilerini gösterdi.

"Okulumuzun yapımını 2 yıldır geciktiren Avcılar Belediyesi ve İBB'den özür bekliyoruz." yazılı afiş belediye görevlileri tarafından bir süre sonra duvardan kaldırıldı.

5. sınıf öğrencisi Nisa Ela, okulunun 2 yıldır yapılmadığını belirterek, "Okulumuzun bir an önce açılmasını istiyoruz, mağdur oluyoruz." dedi.

Velilerden Merve Aslan ise dört çocuk annesi olduğunu, okulun kapalı olması nedeniyle büyük zorluk yaşadıklarını anlattı.

Aslan, "Okul açık olsaydı dört çocuğum da buraya gelecekti. Ben şimdi servis mi tutayım, hangi birine yetişeyim?" diye konuştu.

Üç ayrı okulda eğitim gören çocuklarını yaya olarak kendisinin götürdüğünü ifade eden Aslan, "Çantaları ağır, okula gidene kadar nefes nefese kalıyor. Benim çocuğum 14.00'te okula gidiyor. Ne sabahçı, ne öğlenci. 18.50'de okuldan çıkıyor. Hangi ara ders çalışacak, hangi ara dinlenecek? Aşırı mağduruz. Gerçekten de çocuklarımın eğitim düzeni bozuldu." şeklinde konuştu.