Avcılar'da tahliye gerginliği, binayı patlatmaya kalktı

Tahliye ekipleri geldi, tiner ve tüple hem kendini hem binayı yakmak istedi

İSTANBUL - Avcılar'da ikamet eden Altan Keyvan, eniştesi tarafından dolandırıldığını ve evinin bir başkasına satıldığını iddia ederek tahliye için gelen ekiplere direndi. Dükkanda yangın çıkaran ve binayı patlatmakta tehdit eden Keyvan, güçlükle ikna edildi. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde ikamet akrabaları ile iki katlı evde oturan Altan Keyvan, eniştesi ve akrabası olan R.K. ile birlikte arsa satın aldı. Satın aldıkları arsa için ödenecek paraya karşı birlikte senet verdiler. Ancak Altan Keyvan satın alma ve inşaat yapma konusunda işinin yoğun olduğu gerekçesiyle vekalet çıkarıp eniştesi ve akrabası olan R.K.'ye verdi.

İddiaya göre, R.K. ise bir şahsa olan borcuna karşılık arsayı ve Keyvan'ın senetlerini verdi. Arsayı alan adam ise dairelerin boşaltılması için dava açtı. Mahkeme boşaltma kararını verdikten sonra, tebligatların kendilerine gelmediğini mahkeme sürecinden haber dar olmadığını söyleyerek karşı çıktı. Üçüncü kez gelen tahliye ekiplerinin haberini alan Keyvan, kendini binanın altındaki marangoz dükkanına kilitledi. Burada tiner ve birkaç tüple birlikte kendini dükkana kapattı. Keyvan bir süre sonra tineri ateşleyerek yangın çıkarmaya çalıştı. Yangını fark eden ekipler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Eşi ve çocukları da tiner tenekesiyle balkonda bekledi

Keyvan'ın eşi ve çocukları ise ikinci kattaki dairenin balkonuna çıkarak tiner tenekesiyle yakma girişiminde bulundu. Bu sırada fenalaşan Keyvan'ın çocuğuna ambulansta müdahale edildi.

"Bu binayı da kendimi de patlatacağım"

Kendini yakmaya çalışan ve kilitlediği dükkanın içinden konuşan Altan Keyvan, "8-10 tane tüp var. Bu binayı patlatacağım. İcra müdürü tarlanın içinden satmış ya burayı, ben de burayı kendimle beraber gömeceğim" dedi.

Müzakereci polisler ikna etti

Keyvan, polisin ve itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen ikna olmadı. Bunun üzerine olay yerine müzakereci polis ekipleri sevk edildi. Tüplerle beraber kendini patlatmaya çalışan Keyvan, uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Sakinleştirilen Kevyan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Tahliye işlemi ise ileri bir tarihe ertelendi.