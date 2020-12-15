Avcılar'da sokakta kalan yaşlı vatandaşlar otele yerleştirildi
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Avcılar'da sokakta kalan yaşlı vatandaşlar otele yerleştirildi

15.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:40
Avcılar'da sokakta kalan yaşlı vatandaşlar otele yerleştirildi

Avcılar'da 81 yaşındaki sokakta yaşayan vatandaş, Avcılar Kaymakamlığı tarafından otele yerleştirildi.

Avcılar'da 81 yaşındaki sokakta yaşayan vatandaş, Avcılar Kaymakamlığı tarafından otele yerleştirildi.

Sokakta yaşayan yaşlı vatandaşlar için Avcılar Kaymakamlığı tarafından seferberlik başlatıldı. Kaymakam Kemal İnan'ın talimatıyla ilçede sokakta yaşayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar, otellere yerleştirildi. Selahattin Özsunar isimli 81 yaşındaki iki kızı bulunmasına rağmen sokakta yaşayan yaşlı adamda otele yerleştirildi. Mart ayına kadar otelde kalacak olan Özsunar, duygularını ifade ederek teşekkür ettiğini söyledi. Özsunar, " Allah'tan başka ne isterim ki 3-4 gündür otelde yaşıyorum ama aslında hep dışarıdaydım" dedi. Özsunar'a yine kaymakamlık tarafından dezenfektan, maske ve temiz çamaşırlarda verildi.

Konuyla ilgili konuşan Avcılar Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız, "Yaşlı ve kimsesiz olan vatandaşlarımızı sokaktan kurtarıyoruz. Otellerde tek kişilik odalarda sıcak suyu, televizyonunu sağlık hizmetlerini sunuyoruz. Ayrıca aynı gün içinde filyasyon ekiplerimiz gelip Covid-19 testlerini yapıyor. Ne ihtiyaçları varsa tamamını biz karşılıyoruz. Kendilerinin bizden talepleri varsa biz onu 7 gün 24 saat yapmaya hazırız. Tüm ekiplerimiz her zaman sahada biz yaşlı vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz İnşallah. Avcılar'da biz 2 günde 6'ncı vatandaşımızı otele yerleştirdik. Otelimiz 6 yataklı daha fazlası gelirse biz daha fazlasını yapmaya da hazırız. Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

(Murat Delice/İHA)

Avcılar'da sokakta kalan yaşlı vatandaşlar otele yerleştirildi
Avcılar'da sokakta kalan yaşlı vatandaşlar otele yerleştirildi
Avcılar'da sokakta kalan yaşlı vatandaşlar otele yerleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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