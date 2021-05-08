AVCILAR'DA KONTROLLÜ SEMT PAZARINA KAYMAKAM DENETİMİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Tam kapanma' döneminde semt pazarlarına haftada 1 günlüğüne izin vermesinin ardından Avcılar'da açılan semt pazarlarında sıkı denetim yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Tam kapanma' döneminde semt pazarlarına haftada 1 günlüğüne izin vermesinin ardından Avcılar'da açılan semt pazarlarında sıkı denetim yapıldı. Kaymakam Kemal İnan, önlemleri yerinde görürken, Pazar tezgahları arasında 3 metre kuralına uyulduğunu ayrıca kalabalık olduğu zaman girişlerin kapatıldığını söyledi.

Avcılar'da bugün 13 semt pazarının açılmasına izin verildi. Pazarlara belli noktalarda giriş ve çıkış izni verilirken Avcılar Emniyet Müdürlüğü ve Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri gün boyu denetim yaptı. Megafonlarla da sık uyarılar yapılarak maske, mesafe kurallarına mutlaka uyulması istendi. Avcılar Kaymakamı Keman İnan, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine sıkı denetim uyguladıklarını belirterek, "Bu doğrultuda, esnafın Pazar tezgahlarını en az 3 metre aralarla açması, müşterilerle birlikte maske, mesafe hijyen kurallarına uyulması, saatlere bağlı kalınması ve riski arttırmamak için tüm önlemler alındı. Pazarlara giriş ve çıkışları zabıta ve kolluk güçleri ile kontrol altına aldık. Kalabalık yoğunlaşınca pazara girişleri geçici olarak durduruyoruz. Tüm pazarları dolaşıp önlemleri gözden geçiriyoruzö dedi.

Müşteriler verilen Pazar izninden memnun olurken, satıcılar da esnafın aynı gün izin verilmesi nedeniyle normal zamandan çok az tezgah açabildiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı