Avcılar'da selfie meraklısı hırsız kamerada
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Avcılar'da selfie meraklısı hırsız kamerada

Avcılar'da selfie meraklısı hırsız kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da, bir telefoncu dükkanına müşteri gibi gelen şüpheli, baktığı telefonlarla selfie çekilerek iş yeri sahibini oyalarken arkadaşı 3 telefon çaldı.

Avcılar'da, bir telefoncu dükkanına müşteri gibi gelen şüpheli, baktığı telefonlarla selfie çekilerek iş yeri sahibini oyalarken arkadaşı 3 telefon çaldı. Şüphelinin selfie çekilerek iş yeri sahibini oyaladığı ve arkadaşının telefonları çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 11.20 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi üzerinde bir telefon dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir şahıs, dükkana müşteri gibi gelerek telefon fiyatlarını sormaya başladı. Fiyatı sorduktan sonra şahıs, telefonu eline alarak selfie çekti, ardından çektiği fotoğrafı silip, dükkan sahibini oyalamaya başladı.

Bu sırada arkadaşı olduğu düşünülen başka bir şahıs dükkana gelerek, tezgahtaki telefonlara bakmaya başladı. İş yeri sahibinin arkadaşı tarafından meşgul edildiğini gören hırsız, 2 sıfır telefonu alıp, cebine koydu. Dışarı çıkan şahıs, bir süre sonra gelip 1 tane daha telefon çalarak kayıplara karıştı. Müşteriyi oyalayan şahıs da, arkadaşının gittiğinden emin olduktan sonra dükkandan çıkıt. Olayı fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 10 bin TL kayıplarının olduğunu dile getiren iş yeri sahibi Yusuf Şakar, "11 yıldır Avcılar'da telefon dükkanımız var. O gün de babam dükkandaydı, ben doktor kontrolüne gitmiştim. Yabancı uyruklu iki kişi geliyor, telefon bakıyor, sonra kendini selfie çekiyor. Sonra siliyor ama son silinenlerde kalıyor. Birisi babamı konuşturuyor. Birbirleriyle işaretleşiyorlar. Türkmenistan uyruklu, iki kere uzanıp buradan telefon çalıyor. En son da diğer telefonu alacakmış gibi babamı oyalıyor. Babam da o ara bizi arayıp, fiyatın soruyor ve hırsız çıkarken de son telefonu kutusuyla beraber götürüyor. Bunu 5 tane kameranın önünde yapıyor, o cesarete sahip, soruyoruz, soruşturuyoruz. Emniyete gittik, şikayetçi olduk. İfademizi verdik, bilgileri verdik, bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Avcılar'da selfie meraklısı hırsız kamerada
Avcılar'da selfie meraklısı hırsız kamerada
Avcılar'da selfie meraklısı hırsız kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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