Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu - Haberler
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Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu

Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da kendileri veya hasta yakınları için ilaç almak isteyenler, yeni yılın ilk gününün resmi tatil olması ve nöbetçi eczane sayısının yetersizliğini dile getirerek uzun süre kuyrukta beklemekten yakındı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da kendileri veya hasta yakınları için ilaç almak isteyenler, yeni yılın ilk gününün resmi tatil olması ve nöbetçi eczane sayısının yetersizliğini dile getirerek uzun süre kuyrukta beklemekten yakındı.

Yeni yılın ilk gününde kendileri veya hasta yakınlarının ilaçlarını almak isteyenler 10 mahalleli, 436 bin nüfuslu Avcılar'da biri merkeze yarım saat uzaklıktaki Tahtakale Mahallesi'nde diğerleri Ambarlı ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Cumartesi günlerinde eczanelerin açık olduğunu ancak, yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta sadece nöbetçi eczanelerin hizmet verdiğini belirten ilaç almak isteyenler soğuk havada yaklaşık 1 saat beklemek zorunda kalmaktan yakındı. Birçok kişi nöbetçi eczane sayısının mutlaka arttırılması gerektiğini, her hafta sonunda özellikle pazar günleri benzer yığılmalar görüldüğünü söyledi.


Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu

Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu

Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu

Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu

Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu

Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu

Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu

Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu

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Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri

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