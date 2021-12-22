Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu Avcılar'da alev topuna dönen minibüs, ağaca çarparak durdu.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu

İSTANBUL - Avcılar'da alev topuna dönen minibüs, ağaca çarparak durdu.

Edinilen bilgilere göre olay Firuzköy Mahallesi Korutürk Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki minibüsün sürücüsü, araçtan dumanlar çıktığını görünce hemen kenara çekti. Araçta inen sürücü yangına müdahale etmeye çalışırken, minibüs birden alev topuna döndü. Yanarken hareket etmeye başlayan minibüs, bir ağaca çarparak durdu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu

Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu

Avcılar'da alev topuna dönen minibüs ağaca çarparak durdu

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title