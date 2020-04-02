Avcılar'da koronavirüs önlemine uymayan kafe mühürlendi AVCILAR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimde koronavirüs önlemlerine uymayan açık tutulan, lokal izin belgesi bulunmayan kafeyi mühürledi.

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimde koronavirüs önlemlerine uymayan açık tutulan, lokal izin belgesi bulunmayan kafeyi mühürledi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekipleri, Firuzköy Mahallesi Korutürk Sokak'ta dün gece bir açık bir işyeri ve içinde bazı kişiler olduğu ihbarı üzerine içeri girdi. İçeride masa, sandalye, meşrubat dolabı, çay ocağı ve içeride 4 kişi olduğu tespit edildi. İçeride bulunan Osman Büyükbayraktar, görevlilere burasının İstanbul Şizofren ve Engelliler ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği olduğunu ve kendisinin de başkan olarak görev yaptığını söyledi. Ancak, dışında kafe yazılı iş yerinin lokal izin belgesinin bulunmadığı da belirlendi. Polisler bunun üzerine işletmenin umuma açık bir yer gibi kullanıldığını belirleyerek, Dernekler Yönetmeliğinin yanı sıra 593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca mühürleme işlemini yaptı.

Kaynak: DHA