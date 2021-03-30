Son Dakika | AVCILAR'DA KAFE, LOKANTA VE RESTORANLARA METRELİ DENETİM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | AVCILAR'DA KAFE, LOKANTA VE RESTORANLARA METRELİ DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında Avcılar'da oluşturulan mobil ekip, lokanta ve restoranlarda metre ile ölçüm yaparak kurallara ne derece uyulduğunu denetledi.

Kaçırıldığını zanneden koronalı hasta ekiplere zor anlar yaşattı
Kaçırıldığını zanneden koronalı hasta ekiplere zor anlar yaşattı
Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler 'Daha hızlı' diye tempo tuttu
Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler "Daha hızlı" diye tempo tuttu

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında Avcılar'da oluşturulan mobil ekip, lokanta ve restoranlarda metre ile ölçüm yaparak kurallara ne derece uyulduğunu denetledi. Belirlenen 1.5 metre kuralına uymayan iş yeri sahipleri uyarıldı, sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana oturanlar da kaldırıldı.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın talimatı ile oluşturulan aralarında polis, zabıta ile Tarım ve Orman Bakanlığı görevlisinin de bulunduğu mobil ekipler denetim yaptı. Merkezi yerlerdeki restoran, kafe ve lokantalara giden ekipler, buradaki masaların arasında en az 1.5 metre bulunması ve masalarda birer koltuğun boş bırakılıp- bırakılmadığını denetledi. Bu kurala uymayan iş yerlerine koronavirüs önlemleriyle ilgili genelge hatırlatılırken, gelecek denetimde de uyulmaması halinde cezai işlem yapılacağı bildirildi. Birçok işyerinde 4 kişilik masaların tamamen dolduğu, bazılarında 5 kişi bulunduğu belirlenirken, masalar arasındaki uzaklık tek tek ölçüldü ve iş yerlerine nasıl masaları yerleştirmesi gerektiği gösterilerek anlatıldı.

SOSYAL MESAFESİZ OTURANLARA UYARI

Araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde maskesiz yürüyen veya sigara içenler de uyarılırken özellikle buradaki süs havuzunun etrafında yan yana oturanlar olduğu görüldü. Görevliler bunlara da havuzun kenarında oturmamaları gerektiğini, sosyal mesafe kuralına mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattı.

Son Dakika | AVCILAR'DA KAFE, LOKANTA VE RESTORANLARA METRELİ DENETİM
Son Dakika | AVCILAR'DA KAFE, LOKANTA VE RESTORANLARA METRELİ DENETİM
Son Dakika | AVCILAR'DA KAFE, LOKANTA VE RESTORANLARA METRELİ DENETİM
Son Dakika | AVCILAR'DA KAFE, LOKANTA VE RESTORANLARA METRELİ DENETİM
Son Dakika | AVCILAR'DA KAFE, LOKANTA VE RESTORANLARA METRELİ DENETİM
Son Dakika | AVCILAR'DA KAFE, LOKANTA VE RESTORANLARA METRELİ DENETİM
Son Dakika | AVCILAR'DA KAFE, LOKANTA VE RESTORANLARA METRELİ DENETİM
Son Dakika | AVCILAR'DA KAFE, LOKANTA VE RESTORANLARA METRELİ DENETİM
Son Dakika | AVCILAR'DA KAFE, LOKANTA VE RESTORANLARA METRELİ DENETİM
Son Dakika | AVCILAR'DA KAFE, LOKANTA VE RESTORANLARA METRELİ DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Türkan Şoray Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | AVCILAR'DA KAFE, LOKANTA VE RESTORANLARA METRELİ DENETİM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 09:49:36. #1.14#
title