AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da Kadın Sosyal Yaşam Merkezi ve Firüzköy Çocuk Evi hizmete açıldı

Başkan Hançerli: "Özellikle eşitlik sorunu yaşanan dezavantajlı gruplara hizmet etmeyi öncelikli ilkelerimiz arasında tutuyoruz"

İSTANBUL - Avcılar'da kadınların ve çocukların sosyal hayatta desteklenmesi için yapılan Kadın Sosyal Yaşam Merkezi ve Firüzköy Çocuk Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta söz alan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Özellikle eşitlik sorunu yaşanan dezavantajlı gruplara hizmet etmeyi öncelikli ilkelerimiz arasında tutuyoruz" dedi.

Avcılar'da kadınların ve çocukların sosyal yaşama adapte olabilmesi ve kendilerini geliştirebilmeleri için hayata geçirilen projelerden biri olan Avcılar Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi ve Firüzköy Çocuk Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'nin yanı sıra belediye meclis üyeleri, siyasi parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende önce Avcılar Belediyesi'nde görev yapan kadınların oluşturduğu koro ile mini bir konser verildi. Konserin ardından proje ile ilgili düşünceler dile getirildi. Son olarak kurdele kesimiyle resmi açılış gerçekleştirildi. Avcılar Belediyesi'nin 2029 vizyonu çerçevesinde açılışı gerçekleştirilen Kadın Sosyal Yaşam Merkezi ve Firüzköy Çocuk Evi ile birlikte kadınlar okuma-yazma öğrenecek ve el emeği kursu alarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ile üretime katkı sağlayacak. Çocuklar ise diğer çocuklar ile birlikte hem sosyalleşip hem de okul öncesi eğitim alarak okula başlarken zorluk çekmeyecekler.

"Özellikle eşitlik sorunu yaşanan dezavantajlı gruplara hizmet etmeyi öncelikli ilkelerimiz arasında tutuyoruz"

Kadın Sosyal Yaşam Merkezi ve Firüzköy Çocuk Evi'ni dezavantajlı olarak gördükleri bir bölgeye yaptıklarını ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli: "Onlarca yaptığımız hizmetten sadece 2 merkeze açılış yaptık. Parklar, kapalı pazarlar açtık. Onlarca hizmet ürettik. Buralarda hizmet verilmeye başlandı. 2 buçuk yılda bu açılış organizasyonu gerçekleştirdiğimiz 2'inci yer. İlk açılışımızı engelliler merkezini açtığımızda yapmıştık. İl başkanımız ve büyükşehir belediye başkanımız da katılmışlardı. 2'inci açılışımızı da bir kadın yaşam merkezi olarak ve özellikle dezavantajlı bir bölgede açtığımız merkeze yapıyoruz. Bu tesadüf değil, bu bir tercih. Özellikle eşitlik sorunu yaşanan dezavantajlı gruplara hizmet etmeyi öncelikli ilkelerimiz arasında tutuyoruz. Bu merkezlerimizin daha da çoğalacağının sözünü vererek hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Okul öncesi eğitim gibi burası"

Böyle bir hizmetin açılmasının kendileri için çok iyi olduğunu söyleyen Birgül Küreş: "Çok heyecanlıyız. Çocuğum çok istiyor. O yüzden geldik. Açılması bizim için çok iyi. Evime de yakın. Böyle bir hizmetin olması çocuklar için mutluluk. İçeriyi gezdim. Çok güzel ama benden çok çocuğun beğenmesi daha önemli. Çocuğum burada sosyal faaliyetlerde bulunabilir, arkadaş çevresi gelişebilir, nasıl davranacağını bile öğrenebilir. Okul öncesi eğitim gibi burası" dedi.

"Çocukları eğitim ve gelişim açısından böyle yerlere aşırı derecede ihtiyaçları var"

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli'ye teşekkür eden Gülsen Balaban: "Çok mutluyum ve memnunum. Avcılar Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu hizmete çocuklarımızın ihtiyacı vardı. İmkanlar çok kısıtlı. Çocukların alanları çok dar. Çocukları eğitim ve gelişim açısından böyle yerlere aşırı derecede ihtiyaçları var. Çocuğumu buraya rahatlıkla bırakabilirim. Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nden de çok memnunuz. Kadınlarımız evlere tıkanıp kalmış durumda. Kadınlarda hem sosyalleşecekler, hem de el becerileri ile üretecekler. Benim 3 buçuk yaşımda kızım var. Onu bırakacağım. Belki kızım buradayken kendimde bir eğitim almak isterim" ifadelerini kullandı.