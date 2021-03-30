AVCILAR'DA İTFAİYEDEN YAVRU KEDİLERİ KURTARMA OPERASYONU
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AVCILAR'DA İTFAİYEDEN YAVRU KEDİLERİ KURTARMA OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AVCILAR'DA İTFAİYEDEN YAVRU KEDİLERİ KURTARMA OPERASYONU

AVCILAR'da evin havalandırma bacasına düşerek mahsur kalan, yavru iki kedi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da evin  havalandırma bacasına düşerek mahsur kalan, yavru iki kedi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Cihangir Mahallesi'nde oturan Gökçe Yörük, dün akşam sahipsiz kedileri beslemek üzere evlerinin önüne indi. Burada karton veya ahşap küçük kulübelerde barınan sahipsiz kedilere mama veren Yörük, bir kedinin havalandırma bacasının yanından bir türlü ayrılmadığını ve sürekli sesler çıkardığını fark etti. Kızı ile birlikte bacayı kontrol eden Gökçe Yörük, binanın bodrum katında bulunan marangoz atölyesinin havalandırma bacasında vantilatör üzerine düşen yavru kediler olduğunu fark etti. Hemen itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri marangoz dükkanından yavru kedilere ulaşmayı denedi. Bu çaba sonuç vermeyince havalandırma bacasının üst koruması kesilerek,  iki yavru kedi itfaiye erleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Gökçe Yörük ve kızı Ayşe tarafından sevilen yavrular için yeni barınak hazırlandı. Ancak, bacanın yanından bir an ayrılmayan anne kedi yavrulardan birisini ağzı ile ensesinden kavrayarak iki sokak uzaklıktaki bir bahçeye götürdü. Anne ve kız da yavrusunu taşıyan anneyi izleyerek,  diğer yavruyu onların yanına bıraktı. Anne kedinin dünyaya getirdiği iki yavrusundan ikisini de daha önce buraya taşıdığı anlaşıldı.

AVCILAR'DA İTFAİYEDEN YAVRU KEDİLERİ KURTARMA OPERASYONU
AVCILAR'DA İTFAİYEDEN YAVRU KEDİLERİ KURTARMA OPERASYONU
AVCILAR'DA İTFAİYEDEN YAVRU KEDİLERİ KURTARMA OPERASYONU
AVCILAR'DA İTFAİYEDEN YAVRU KEDİLERİ KURTARMA OPERASYONU
AVCILAR'DA İTFAİYEDEN YAVRU KEDİLERİ KURTARMA OPERASYONU
AVCILAR'DA İTFAİYEDEN YAVRU KEDİLERİ KURTARMA OPERASYONU
AVCILAR'DA İTFAİYEDEN YAVRU KEDİLERİ KURTARMA OPERASYONU
AVCILAR'DA İTFAİYEDEN YAVRU KEDİLERİ KURTARMA OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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