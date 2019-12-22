AVCILAR'DA DUVARDAN YOLA ATLAYAN KİŞİYE MİNİBÜS ÇARPTI: 1 YARALI

22.12.2019 00:55 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:55

AVCILAR'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat, İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Kaza, Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde 22.30 sıralarında meydana geldi. Gittiği düğünden çıkan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov, bahçe duvarından bir anda caddeye atladı. Bu esnada Ambarlı istikametine gitmekte olan S.A. yönetimindeki 34 AP 9277 plakalı minibüsün aynası Polat İbrahimov'a çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmek istenen İbrahimov, ambulansa binmek istemedi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle ikna edilen yaralı, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis sürücü S.A.'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Davet salonundaki bir görevli "Yaralı düğünde durmadan içti. Düğün bitti, bir türlü gitmek istemedi. Onu gitmesi için güçlükle ikna ettik. Bahçe kapısı açık olduğu halde duvardan yola atlamış" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kaza yerinden görüntüler-Kazada yaralanan Polat İbrahimov (Beyaz gömlekli)-Görgü tanığı İbrahimov'un aşırı alkol aldığını anlatırken-112 ve polis araçları ve görevliler-Minibüs sürücüsü S.A. (Yola atladığını gördüm diyen kişi)-Düğünden çıkan Türkmen davetliler

-Genel görüntüler

Kaynak: DHA