"Doğal gazı açıp bebeğiyle intihar etmeye çalıştı"

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da itfaiye ve polis ekipleri, iddiaya göre eşi ile tartıştıktan sonra doğal gazı açarak intihar edeceğini mesajla arkadaşına söyleyen kadını kurtarmak için seferber oldu. Olay yerine gelen ekipler kadın ve 7 aylık bebeğini kurtarırken, kadının erkek kardeşi intihar iddialarını yalanladı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Saat 16.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Limon Sokaktaki 4 katlı bir binada yaşandı. İddiaya göre, bir çocuk annesi C.Ü, eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından doğal gazı açan C.Ü, arkadaşına mesaj atarak 'hayatına son vereceğini' söyledi. Kadının arkadaşı bunun üzerine durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ise, olayı ihbar eden kadınla görüntülü konuşarak C.Ü.'nün oturduğu binaya geldi. Daha sonra olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenle dairenin bulunduğu 3'üncü katına çıkarken polis ise kapıyı çaldı. Kapıyı açan anne C.Ü, (30) bir anda yere yığılırken, itfaiye ekipleri salonda yatan 7 aylık erkek G.Ü'yü dışarı çıkarttı. İtfaiye erleri, ambulans gelen kadar çocuğun yüzünü su ile yıkayarak sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra bebek kendisine geldi. Yerde yığılan kadın ise itfaiye ve polis ekiplerince taşınarak ambulansa alındı. İlk müdahalenin ardından anne ve minik oğlu Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından minik G.Ü ile anne C.Ü., taburcu edildi.

Olaya ilişkin konuşan ve intihar iddialarını yalanlayan C.Ü'nün erkek kardeşi ise, "Suyu ısıtırken, doğal gazı açık bırakmış. Uyuya kalmış. Çocuk da uyuyormuş, bundan dolayı sıkıntı oldu. Doğalgaz zehirlenmesi, atlattık çok şükür. Hayatına son vermek istedi gibi bir şey yok. Sadece arkadaşı arıyor, ulaşamıyor. Ulaşamayınca merak ediyor ve başkalarını arıyor. Böyle bir şey oluyor" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(Medeni Topaloğlu/ İHA)