Avcılar'da dernek binasına hırsızlar girmişti... Engellilere moral eğlencesi

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da hırsızların bir süre önce girdiği Avcılar Engelliler Derneği'nin ( Avender ) üyelerine moral vermek amacıyla eğlence gezisi düzenlendi.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki D-100 Yan Yol üzerinde 'Hayır Çarşısı' olarak kullanılan binaya geçen 23 Ocak'ta sabaha karşı motosikletle gelen iki kişi hasta bezlerinden 50 kadar yeni Jean pantolon ve bazı eşyaların yanı sıra engellilerin yaptığı el işi ürünleri ve alüminyum camekanı çaldı. AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar, engellilere yönelik derneğin hayır çarşısına yönelik hırsızlığa büyük tepki gösterirken, "Engelliler, ihtiyaç sahipleri için hizmet veren bir yere bu yapılır mı? Bu kadar vicdansızlık olur mu?" demişti.