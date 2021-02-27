AVCILAR'DA DEPREM SEFERBERLİK TOPLANTISI; 2 BİN 138 BİNA YIKILACAK

OLASI İstanbul depreminden en fazla etkilenmesi beklenen ilçelerden Avcılar'da düzenlenen felaket anında hangi kuruluşların nasıl çalışma izlemesi gerektiği ele alındı. Toplantıda 2 bin 138 binanın yıkılması ve bin 625 kişinin yaşamını yitirmesini ön gören senaryoda ilk müdahalenin önemi vurgulandı.

AVCILAR İÇİN DEPREM SENARYOSU

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan başkanlığında başlatılan olası afete hazırlık çalışmalarının ikinci toplantısında belediye ve ilçe emniyet müdürlüğü görevlilerinin hazırladığı afet planları ele alındı. Avcılar Belediyesi adına yapılan sunumdaki senaryoya göre, ilçede 27 bin 114 binadan 3 bin 99'inin hafif, 5 bin 18'inin orta ve 8 bin 100'ünün ağır hasar görmesi, 2 bin 138 binanın yıkılması, bu felaketten ilçe nüfusunu oluşturan 435 bin kişiden etkilenecek 13 bin 656'nın ayakta tedavi görmesi, 5 bin 141'inin hafif, 3 bin 48'inin ağır yaralanması ve bin 625'inin yaşamını yitireceği tahmini yapıldı. Belediyedeki 24 teknik personelin yanı sıra ilçede oturduğu belirlenen çeşitli yerlerde çalışan 705 inşaat mühendisinin de hasar tespit çalışmalarına katılmaları için İnşaat Mühendisleri Odası ile görüşme yapıldığı ifade edildi.

TEM VE D-100 KARAYOLUNUN ÖNEMİ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü sunumunda olası felaket anında öncelikli olarak 10 mahallede emniyet bekçilerinin 'Kendilerine zimmetlenen' cadde ve sokaklarda ağır hasarlı veya yıkık binaları bildirmekle görevlendirildiği, kritik önemdeki kuruluş ve binaların koruma altına alınacağı, tahliye ve yardımların sağlanması için trafiğin düzenlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar anlatıldı. Emniyet Müdürü Murat Çakır da, Avcılar'ın diğer ilçelerle ulaşımın da sağlandığı D-100 ve TEM'in geçiş güzergahı üzerinde bulunduğu için ulaşım açısından büyük önem taşıdığını, ilçedeki giriş ve çıkış noktalarını açık tutmanın da kritik önemi bulunduğunu vurguladı.

1999 DEPREMİNDEN ETKİLENEN BİNALAR

Kaymakam Kemal İnan, bu toplantılarda olası afetler için hazırlanan çalışmaların teoriden uygulamaya geçirilmesini hedeflediklerini anlatırken, 1999 depreminde Avcılar'da orta hasar gören ve bugüne kadar yıkılmayan 100'den fazla binada oturanların tahliye edilmesi için su, elektrik ve doğalgazlarının kesildiğini, buralarda güçlendirme veya yıkım çalışmasına geçileceğini söyledi. Avcılar'da hızlanan kentsel dönüşüm çalışmalarının can ve mal kaybının azalmasında büyük rol oynayacağını vurgulayan Kaymakam İnan, toplantı ardından DHA muhabirine şöyle dedi: "Bakanlığımız 2021'i 'Afete hazırlık ve farkındalık yılı' ilan etti. Tüm kuruluşlarımızda hazırlıklara başladık. Hazırlanan planlar olası afet durumunda bilgisayar veya dosyalarda kalıyor. Bunların uygulanması için kafalarda yer alması ve pratik olarak bilinmesi gerekir. Afetlerde ilk 12-24 saat çok önemli. İlk saatlerdeki paniği yaşamamak veya daha az hasarla atlatabilmek için planların uygulanabilirliği de önemli. Olası depremde ilk tespiti yapmak üzere belirlediğimiz 63 bölgede 1 emniyet bekçisi ve 1 zabıta görev yaparak mıntıkalarını tarayacak, yıkılmış veya ağır hasarlı bina varsa bildirecek. Asıl çalışma ondan sonra başlanacak. Bu toplantılarımıza belli aralıklarla devam ederek teorik bilgileri uygulamaya geçirmeyi hedefliyoruz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı