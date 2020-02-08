Avcılar'da buzlanan yolda kayan tanker binaya çarptı
Avcılar'da buzlanmanın etkisiyle kayganlaşan yolda geriye kayan tanker, 2 katlı binaya çarptı.
Avcılar'da buzlanmanın etkisiyle kayganlaşan yolda geriye kayan tanker, 2 katlı binaya çarptı.
Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi'nde seyir halindeki 59 UT 864 plakalı su yüklü tanker, buzlanmanın etkisiyle sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak geriye doğru kaymaya başladı.
Kontrolden çıkan tanker, yol kenarındaki 2 katlı binanın kapısına çarparak bahçeye girdi.
Kazada yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.