Avcılar at arabasıyla gelip dondurma çaldılar
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Avcılar at arabasıyla gelip dondurma çaldılar

Avcılar at arabasıyla gelip dondurma çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da, sabah saatlerinde at arabasıyla gelen bir grup kadın, dükkanın önündeki dolaptan dondurma çaldı.

Avcılar'da, sabah saatlerinde at arabasıyla gelen bir grup kadın, dükkanın önündeki dolaptan dondurma çaldı. Kadınların dondurma çaldıkları o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Avcılar Merkez Mahallesindeki bir bakkalda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde at arabasıyla gelen bir grup kadın dükkanın önünde durdu. Kadınlardan biri daha sonra dondurma dolabını kurcalamaya başladı. Kadınlardan biri kilidi zorlayarak kapağı kaldırırken, diğeri de eliyle dondurmaları dolabın içinden çaldı. Ancak bir süre sonra 3 kadın daha gelerek, aynı yöntemle dondurma çalmaya devam etti. At arabasıyla gelerek dondurma çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yeri sahibi ise birkaç gün sonra dolabın kilidinin zorlandığını ve açılırken bozulduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen adam iki grup kadının farklı saatlerde gelip hırsızlık yaptığını tespit etti.

Olayı anlatan iş yerinin sahibi Bahriye İlkin Meşin, "Cumartesi günü 05.15 sıralarında olmuş, birkaç gün sonra fark ettik. Dolabın kapağının zorlandığını fark ettik, kamera kayıtlarına baktık. Gördük ki, at arabasıyla üç bayan geliyor yanaşıyor buraya, biri kapağı kaldırıyor diğeri elini sokuyor içeri ve camı açıyor. Sonra dondurmalara alıyor, sonra diğeri geliyor alıyor. Çok büyük bir zararımız yok ama esnafımızın bilgilenmesi adına konuşuyoruz. Şikayetçi olmadım ama önlememi aldım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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