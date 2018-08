Avcı: "Zalimin Doları Varsa Türk'ün de İmanı Var"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, ABD'nin Türkiye ekonomisini hedef alan saldırılarına ilişkin "Yüce Türk Milleti, İblis ve uşaklarına karşı devletiyle omuz omuza vererek her türlü zorluğu yenecek güce sahiptir." dedi.

Avcı, konuya dair açıklamasında "Bugüne kadar bölücü terör örgütleri, ambargolar, Fetö ihaneti üzerinden kuşatma altına alınmaya çalışılan Türkiye Cumhuriyeti, yeni bir tehdit, şantaj ve kumpasla karşı karşıyadır. Döviz kuruyla, demir-çelik, alüminyum gibi ürünlere yönelik ek vergilerle, ahlaksız yaptırım kararlarıyla Türk ekonomisini felç etmeyi uman küresel emperyalizmin temsilcisi ABD, Türk milletini dize getireceğini sanmaktadır." ifadesine yer verdi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, şöyle devam etti:

"Bu hayasız sürecin planlayıcıları elbette hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Binbir yokluk içinde dahi Milli Mücadele Savaşını zaferle taçlandıran Türk Milleti, tüm maddi ve manevi zenginliklerini kullanacak, onurlu, kararlı duruşuyla zilletin yüzünü güldürmeyecektir. Zalimin Doları varsa, Türk'ün de imanı var. Dolarla en fazla Mars'a, imanla Arş'a yükselir insan. Birlikte düşünerek, toplu hareket ederek, aynı hedefe kilitlenerek önümüze konulan bu engeli de Yüce Allah'ın izniyle aşarız. Türkiye Cumhuriyeti imanla kuruldu, Dolarla yıkılmayacaktır."

Avcı, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Genel Başkanımız Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettikleri gibi, 'Düşmana ganimet, kuzgunlara yem, kuduzlara av olmayacağız.' Yüce Türk Milleti, İblis ve uşaklarına karşı devletiyle omuz omuza vererek her türlü zorluğu yenecek güce sahiptir. Asla çaresiz değiliz. Devletimizin alacağı tedbirleri vatandaş olarak bizlerin de desteklemesi lazımdır. Her bir ferdin, her kurumun yapabileceği bir şeyler vardır. Bankada, yastık altında döviz varsa mutlaka Türk lirası ile bozduralım. Görev hepimizin" dedi. - ADANA