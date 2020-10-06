Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı

Kayseri'de, henüz 14 yaşındayken kardeşini iple boğan Hamdi Kayapınar 4 yıl sonra tahliye edildi. Tahliyesinden sonra 6 kişiyi öldüren ve 2 polisi yaralayan Avcı lakaplı Hamdi Kayapınar, 16 yıl hapis yattıktan sonra tekrar tahliye oldu. Yaklaşık olarak 1 yıl sonra 8'inci cinayetini işleyen Kayapınar'ın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.

Henüz 14 yaşındayken 1994 yılında kendisinden bir yaş küçük olan kardeşini iple boğarak öldüren Hamdi Kayapınar, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 'Şartlı Salıverme Yasası'ndan yararlanarak tahliye edildi. Tahliye olan Karapınar, 1998-2001 yılları arasında; Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin'i öldürdü. Polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar'ı da yaralayan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra Şubat 2017'de tekrar tahliye edildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ ADAMIN TABANCASINI ÇALDI

Karapınar, 2 Ağustos 2018 tarihinde merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi, Komando Caddesi'nde bir iş insanına ait villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı, pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra beğendiği tabancasını gasp edip, kaçtı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olaydan 4 gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine yapılan baskınla yakalanan Kayapınar, tutuklandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak adam öldürme', 'yağma', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Kayapınar, geçen yıl 11 Şubat'ta ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

SANIK VE MÜŞTEKİ YAKINLARI KARARA İTİRAZ ETTİ

Sanık ve müşteki yakınları İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, seri katil Kayapınar hakkında verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına yapılan itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itirazın reddine karar verdi. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararında usule ve esas ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Böylece, sanık Hamdi Kayapınar'ın cezası onanmış oldu. Ceza dairesi, oy birliği ile verdiği kararını Yargıtay yolu açık olmak üzere aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN