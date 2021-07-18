Avcı: Kış Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Avcı: Kış Savaşı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Show TV'de bugün Avcı: Kış Savaşı filmi ekranlara gelecek. Peki, Avcı: Kış Savaşı konusu ne? Avcı: Kış Savaşı oyuncuları kimlerdir? Avcı: Kış Savaşı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

Avcı: Kış Savaşı bugün Show TV'de ekranlara geliyor. İzleyiciler Avcı: Kış Savaşı konusu nedir? Avcı: Kış Savaşı oyuncuları kimler? Avcı: Kış Savaşı oyuncu kadrosu!

AVCI: KIŞ SAVAŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avcı: Kış Savaşı bugün Show TV'de akşam saat 20:00 'da ekranlara gelecektir.

AVCI: KIŞ SAVAŞI KONUSU NE?

Buz Kraliçesi Freya (Emily Blunt), kız kardeşi Ravenna'nın (Charlize Theron) öldüğünü öğrenince, onu hayata döndürebilmek için Büyülü Ayna'yı kullanabilecek son büyücünün yardımına başvurur ve Ravenna, aynanın altından derinliklerinden geri gelir. Şimdi ikisi güçlerini birleştirip çok daha tehlikeli olmuştur. Onları durdurabilmenin tek yolu, bizzat Freya'nın yetiştirdiği, ancak "kalplerini aşka kapatma" emrine itaat etmeyen Eric (Chris Hemsworth) ve Sara'nın (Jessica Chastain) başını çektiği avcıların sürüldükleri ülkelerden gelip yeniden güçlerini birleştirmesidir.

AVCI: KIŞ SAVAŞI OYUNCU KADROSU

Buz Kraliçesi Freya (Emily Blunt), kız kardeşi Ravenna'nın (Charlize Theron) öldüğünü öğrenince, onu hayata döndürebilmek için Büyülü Ayna'yı kullanabilecek son büyücünün yardımına başvurur ve Ravenna, aynanın altından derinliklerinden geri gelir. Şimdi ikisi güçlerini birleştirip çok daha tehlikeli olmuştur. Onları durdurabilmenin tek yolu, bizzat Freya'nın yetiştirdiği, ancak "kalplerini aşka kapatma" emrine itaat etmeyen Eric (Chris Hemsworth) ve Sara'nın (Jessica Chastain) başını çektiği avcıların sürüldükleri ülkelerden gelip yeniden güçlerini birleştirmesidir.