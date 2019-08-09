Avatar 3 Filmi

09.08.2019 10:54

Avatar serisinin 2009 yılında küresel bir fenomen haline gelen devam halkası; bu defa James Cameron'un yaratmış olduğu öykü evreninin hem kökenlerine iniyor hem de sınırlarını genişletmeyi hedefliyor. Filmin başrollerini ise, ilk filmden aşina olduğumuz Zoe Saldana, Sigourney Weaver ve Sam Worthington üstleniyor.



Yönetmen: James Cameron

Senaryo: James Cameron, Shane Salerno

Oyuncular: Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Jemaine Clement, Michelle Yeoh, Giovanni Ribisi, Stephen Lang, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Joel David Moore, Keston John, CCH Pounder, Matt Gerald

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Avatar 3

Yapımcı Firma: 20th Century Fox

Yapım Yılı: 2023

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 22.12.2023

Avatar 3 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com