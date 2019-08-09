Avatar 3 Filmi
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Avatar serisinin 2009 yılında küresel bir fenomen haline gelen devam halkası; bu defa James Cameron'un yaratmış olduğu öykü evreninin hem kökenlerine iniyor hem de sınırlarını genişletmeyi hedefliyor. Filmin başrollerini ise, ilk filmden aşina olduğumuz Zoe Saldana, Sigourney Weaver ve Sam Worthington üstleniyor.
Yönetmen: James Cameron
Senaryo: James Cameron, Shane Salerno
Oyuncular: Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Jemaine Clement, Michelle Yeoh, Giovanni Ribisi, Stephen Lang, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Joel David Moore, Keston John, CCH Pounder, Matt Gerald
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Avatar 3
Yapımcı Firma: 20th Century Fox
Yapım Yılı: 2023
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 22.12.2023
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