Audi Türkiye'den stokları bulan dijital program!
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Audi Türkiye'den stokları bulan dijital program!

Dijital iletişim konularında önemli projeleri hayata geçirerek diğer Audi ülkelerine de örnek olarak gösterilen Audi Türkiye, dijital uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Audi Türkiye'den stokları bulan dijital program!
12.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:12

Dijital iletişim konularında önemli projeleri hayata geçirerek diğer Audi ülkelerine de örnek olarak gösterilen Audi Türkiye, dijital uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Bunun ilk adımını 2016 yılında Londra, Pekin ve Berlin'den sonra "Geleceğin Showroom Konsepti" olarak adlandırılan hayata geçirilen Audi City, yeni nesil sanal gerçeklik teknolojisi Audi VR ve tamamen dijital bir salon olan Audi Customer Private Lounge (CPL) gibi çalışmalarla atan Audi Türkiye, şimdi de 'Stok Bulucu' programını devreye aldı.

Tüketiciler artık audi.com.tr'de bulunan 'Stok Bulucu' (stock locator) sorgulama sayfasıyla modelin hangi Yetkili Satıcı'da olduğunu kolaylıkla öğrenebiliyorlar.

Uygulama, Türkiye genelindeki tüm Audi Yetkili Satıcıları'nda bulunan modelleri görebilme ve sergilenen araçlar hakkında detaylı bilgiye ulaşma imkanı sunuyor.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

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