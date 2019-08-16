AÜ Rektörü Çomaklı TRT Radyo 1'e konuk oldu

16.08.2019 18:39

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, TRT Radyo 1'de Hakan Özalpuk'un sunduğu "Yarının dünyası" programına konuk oldu.

Çomaklı, merkezin 2019 yılının mayıs ayında kurulduğunu belirterek, dijital dünyanın özellikle sosyal medyanın daha çok eğlence amaçlı kullanıldığını belirtti.

Dijital dünyanın keşfedilecek çok boyutu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, şunları kaydetti:

"Dijital dünyanın sosyal medyası üzerinde durursak biz bu dünyanın yabancısıyız ve bu dünyayı yalnızca eğlence amaçlı kullanıyoruz. Şuan da toplumdaki görüntü o. İnsanlar uyanır uyanmaz ellerini yüzlerini yıkarlardı eskiden şimdiyse uyanır uyanmaz önce telefonlarını alıp acaba bugün sosyal medyada kimler neler yapmış, eğlence tarzı merakımızı giderecek şeylere bakıyoruz. Bunu yaparken işin içerisinde reklamı, ticareti, dini, inanışı, terör örgütleri, olumlu olumsuz birçok argümanda karşımıza çıkıyor. Bu merkez bu dünyanın dilini öğrenmek ve bu dünyanın ne olduğunu keşfetmek için bir akademik alt yapı oluşturduk. Çalışmalar bilimsel bir grup halinde ortaya çıkıyor herhangi bir kişisel görüş ibaresiyle değil dayanaklarımızı sağlam temelle insanlara anlatmaya çalışıyoruz."

SODİGEM'in çalışmalarını sosyal medya aracılığıyla insanlara ulaştırmayı hedeflediklerine de değinen Prof. Dr. Çomaklı, "Çalışmalar, raporlar basın açıklamaları ile kamuoyuyla paylaşılıyor bununla ilgili olarak sosyal medyada insanların hangi saatlerde paylaşım yaptıklarını araştırdığımız bir çalışmada örgütlü bir davranışa denk geldik. Bu örgütsel davranışı araştırdığımızda karşımıza bir örgüt çıktı bu örgüte yönelik çalışmamızı raporlaştırarak devletimizle ve ilgili makamlarla paylaştık. Halkımızla da basın yoluyla açıklama yaparak paylaştık. Bu dünyanın yabancısız ama bu dünyada da var olmamız gerekiyor. Gelecek bu dünyada yatıyor." diye konuştu.

"Telefonun yerine alternatifler geliştirilmeli"

SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan ise merkezin Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"SODİGEM bir hazırlık sürecinde ortaya çıkan ve sosyal medyada ya da dijital dünyada ortaya çıkabilecek olumsuzlukların belirlenmesi ve kamuoyunu aydınlatma amacıyla oluşan bir merkez. Üç ana vurgusu var; birincisi sosyal medya dediğimiz dünya, ikincisi dijital oyunlar ki çok önemli, üçüncüsü de Blockchain konusu üzerinden çeşitli akademik araştırmalar, basın açıklamaları, panel ve sempozyumlar yapma amaçlı ve eğitim programları düzenlemek."

Özellikle yaz tatilinde çocukların telefonlar ve internetle daha fazla zaman geçirdiğine dikkat çeken SODİGEM Müdürü Eraslan, telefonun yerine alternatifler geliştirilmesini gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA