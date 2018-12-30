Aü Rektörü Çomaklı Çocuklarla Yeni Yılı Kutladı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yeni yılı, üniversitenin Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileriyle kutladı.

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite kampüsünde düzenlenen "Bir Yaş Daha Büyüyoruz" adlı yeni yıl etkinliğine katılan Rektör Çomaklı, çocuklarla pasta kesip yeni yıla "merhaba" dedi.

Penguenler, Sincaplar, Yunuslar, Kelebekler, Uğur Böcekleri ve Pandalar adlı sınıfları gezen Rektör Çomaklı, çocukların yeni yılını kutladı.

Kreş ve Gündüz Bakımevini gezen Çomaklı, Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım Polat ve kreş öğretmenleriyle fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede Prof. Dr. Çomaklı'ya Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin verdiği hizmetler, personel yapısı ve var olan işleyişle ilgili bilgiler verildi.

Kaynak: AA