AÜ, koronavirüste 'antikor asker' nakline hazır
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Mustafa Ünal, Koronavirüs, Sağlık

AÜ, koronavirüste 'antikor asker' nakline hazır

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Sağlık Bakanlığı'nın iyileşen koronavirüs hastalarından tedavi görenlere plazma nakliyle ilgili izni verdiğini belirterek, "Hemen bu nakli yapabiliriz" dedi.

07.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:09
AÜ, koronavirüste 'antikor asker' nakline hazır

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Sağlık Bakanlığı'nın iyileşen koronavirüs hastalarından tedavi görenlere plazma nakliyle ilgili izni verdiğini belirterek, "Hemen bu nakli yapabiliriz" dedi. Rektör Ünal, iyileşen hastaların kanındaki antikorların, mikrobiyolojik ajana karşı tecrübeli birer asker olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı, organ ve yüz nakilleriyle dünya tıp tarihine geçen AÜ Tıp Fakültesi'ne, koronavirüs salgınıyla ilgili, iyileşenden Covid-19 hastasına kandaki plazmayı nakletme izni verdi. AÜ Rektörü Prof.Dr. Ünal, koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen hastanın kanından alınan plazmanın bir nevi aşı olduğunu belirterek, "Aşıda biz ne yapıyoruz? Vücudun tanıyacağı formata büründürülmüş olan mikrobiyolojik ajanı veya onun bir proteini veya parçasını veriyoruz. ve vücut sanki onunla karşılaşmış gibi antikor oluşturuyor. Antikor nedir, o virüse, o bakteriye karşı savaşacak olan askerler. 'Plazma aferez' yöntemiyle aldığımız antikorlar aynen bu işi yapıyor" dedi. Rektör Ünal, iyileşen koronavirüs hastalarının kanındaki antikorların, mikrobiyolojik ajana karşı tecrübeli birer asker olduğunu ve bu ajana karşı savaş verdiğini belirtti.

TAMAMEN İYİ OLARAK 14 GÜN GEÇMELİSağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten iyileşen hastaların kanının alınmasına ilişkin alt yapısı yeterli olan tüm hastanelere izin verdiğini belirten Rektör Mustafa Ünal, şöyle dedi;"O ilde bu konuda yetkili olan merkez diğer hastanelere, aferez yöntemiyle aldığı antikorları verecek. Hastanemiz, bu konuda alt yapısı yıllardır yeterli olan bir hastane. Biz de hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Burada önemli olan donörü bulabilmek. Her hastalığı geçiren, iyileşenden direkt alamıyoruz. Bir kere kan bağışı yapabilecek özelliklere haiz olması gerekiyor. Bu nedir? Bir kere sağlıklı olacak. Kan ürünleri ile geçebilecek hastalıklardan birinin bulunmaması gerekiyor. Hepatit, AIDS gibi. Bu hastalığı geçirdikten sonra bir 14 gün geçmiş olması gerekiyor. Tamamen iyi olarak 14 gün geçmesi gerekiyor. Artı bu antikorların hastanın kanında gösterilmiş olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan hastalar donörlük için gönüllü olursa, bu hastalarımızdan plazma alıp, şu an hastalığı geçirmekte olan hastalara transfüzyon yapmayı düşünüyoruz."400 VEYA 600 MİLİLİTRE PLAZMA ALINACAKAntalya'da koronavirüs tedavisi sonrası taburcu olan 38 hasta ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla temas halinde olduklarını belirten Rektör Ünal, şartları uyan, gönüllü hastalardan plazma alıp koronavirüslü hastalara transfüzyon yapmaya hazır olduklarını belirtti. Kızılay Başkanı'nın çağrısını da hatırlatan Rektör Ünal, şöyle dedi;"Kızılay Başkanı, bu hastalığı geçirip iyileşen ve kan ürünleri verme konusunda herhangi bir hastalığı olmayan herkesi gönüllü olmaya davet etti. Gönüllülerin 'tamam' demesi halinde hemen yapılabilir. Burada 400 veya 600 mililitre civarında plazma alınıyor. Aldığımız kişiye hiçbir şekilde zararı yok. Zaten kırmızı kan hücreleri tekrardan hastanın vücuduna geri veriliyor. Sadece plazma kısmını alıyoruz. Veren kişinin sağlığı açısından hiçbir risk yok. Çin'de 5 hastaya bu yöntem yapıldı. Tıbbi olarak bilinen bir olay. İlk defa ortaya çıkan bir hadise değil. Bir nevi aşı gibi. Sars, Mers hastalıklarında denenmişti."

Kaynak: DHA

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