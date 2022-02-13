AÜ'den sevgililer için minyatür gül

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi tarafından üretilen süs bitkileri, özel günlerde yoğun ilgi görüyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde en çok saksıda minyatür güllere talep olduğunu belirten Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, "Birkaç günlük vazo ömrü olan, kısa sürede ölebilen güller değil, daha uzun süre evde korunabilen ve tekrar çiçeklenebilen güller olması nedeniyle bodur güller büyük talep görüyor" dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, AÜ kampüs içerisinde yer alan süs bitkileri seralarındaki ürün çeşitliliğini son 1 yılda artırarak 50 türe kadar çıkardıklarını anlattı. Ziraat fakültesi tarafından seralarda iç mekanların vazgeçilmezi saksılı süs bitkileri üretilerek halka satışa sunulduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Erkan, özel günlerde yoğun ilgi gördüğünü aktardı. 14 Şubat Sevgililer Günü için genellikle güllerin ön plana çıktığını anlatan Prof. Dr. Erkan, kesme gülden ziyade saksı ve minyatür gülleri Antalyalılarla buluşturduklarını, minyatür bodur lale ve menekşelere de ilginin yoğun olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mustafa Erkan, ziraat fakültesi tarafından seralarda iç mekanların vazgeçilmezi saksılı süs bitkileri üretilerek halka satışa sunulduğunu, elde edilen gelirin bilimsel çalışmalar için kullanıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Mustafa Erkan, "Özel günler önemli ama sadece özel günlerle sınırlı kalmayalım. Çünkü her gün bizim için önemli. Her güne özel olarak farklı süs bitkilerini hediye olarak almamız ve vermemiz çok önemli. Özel günler önemli ama diğer günleri de ihmal etmeyelim" dedi.