ATV YAYIN AKIŞI 2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA: Bugün hangi dizi ve programlar var?

2 Nisan Çarşamba günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları bekliyor. Özellikle A Tv ekranlarında yayınlanacak yapımlar yoğun ilgi görüyor. Peki, bugün ATV'de hangi diziler ve programlar var? İşte, ATV'nin 2 Nisan 2025 Çarşamba gününe ait güncel yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI (2 NİSAN)

ATV'nin 2 Nisan 2025 Çarşamba gününe ait güncel yayın akışı belli oldu. İzleyiciler, sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesiyle buluşuyor. İşte ATV'nin 2 Nisan 2025 Çarşamba gününe ait yayın akışı:

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

ATV YAYIN AKIŞI

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

19:45 – Derbi Günü

20:45 – Fenerbahçe - Galatasaray (Canlı Yayın)

22:50 – Kuruluş Osman (186. Bölüm)

01:50 – Can Borcu (14. Bölüm)

05:00 – Hercai