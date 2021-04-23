ATV sürücüsü park halindeki araca çarpıp camından içeri böyle girdi
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ATV sürücüsü park halindeki araca çarpıp camından içeri böyle girdi

İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Haberler | 3. Sayfa

ATV sürücüsü park halindeki araca çarpıp camından içeri böyle girdi -Sürücü ile arkasındaki arkadaşı yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Antalya'da ATV sürücüsü genç kız, park halindeki araca çarptıktan sonra savrularak aracın camından içeri girdi.

ATV sürücüsü park halindeki araca çarpıp camından içeri böyle girdi

-Sürücü ile arkasındaki arkadaşı yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da ATV sürücüsü genç kız, park halindeki araca çarptıktan sonra savrularak aracın camından içeri girdi. Kazada ATV sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün gündüz saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi Şehit Ercan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATV üzerindeki ismi öğrenilemeyen iki genç kız seyir halindeyken, cadde üzerinde park halinde bulunan Abdullah Ateş'e ait 07 AK 866 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ATV sürücüsü genç savrularak arka camı kırılan aracın içerisine girdi, arkasındaki arkadaşı da yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulansa hastaneye kaldırdı. Gençlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan ATV ile park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.

"Büyük bir ses çıktı"

Park halindeki aracın sahibi Abdullah Ateş, "Evdeydim ve namaz kılacaktım. Büyük bir ses çıktı, eşim arabaya vurduklarını söyledi. Aşağıya inip baktığımda ATV'nin aracıma arkadan vurduğunu gördüm. Yaşları küçük kızlardı. Birisi aracın içerisine girmiş, diğeri dışardaydı" dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anıysa bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ATV sürücüsünün yol kontrolünü kaybedip park halindeki araca çarpması, ardından da havaya savrulmaları yer aldı.

ATV sürücüsü park halindeki araca çarpıp camından içeri böyle girdi
ATV sürücüsü park halindeki araca çarpıp camından içeri böyle girdi
ATV sürücüsü park halindeki araca çarpıp camından içeri böyle girdi
ATV sürücüsü park halindeki araca çarpıp camından içeri böyle girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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