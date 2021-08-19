ATV frekans bilgileri nedir? Türksat ATV canlı yayın güncel frekans ayarları!

ATV canlı yayını takip etmek isteyen izleyiciler ATV frekans bilgileri nedir ve Türksat ATV canlı yayın güncel frekans ayarları gibi konuları araştırıyor. Peki, ATV frekans bilgileri nedir? İşte, merak edilen sorunun detayları…

Kaliteli ve ilkeli yayınları ile izleyicilerin beğenisini toplayan ATV futbol maçı yayınlarıyla da ilgi odağı oluyor. ATV ekranlarında maç izlemek isteyenler ATV frekans bilgileri nedir? Türksat ATV canlı yayın güncel frekans ayarları konularını araştırıyor. İşte, Türksat ATV canlı yayın güncel frekans ayarları!

TURKSAT ATV FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Uydu Frekansları

atv ' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan tarattırılıcaktır.

a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .

b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.

c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.

d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..

e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.

f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5/ 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Frekans değerleri aşağıdadır; Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )