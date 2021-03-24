ATV Esra Erol'da Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 24 Mart ATV yayın akışı!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 22 Mart 2021 Salı ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 24 Mart Çarşamba ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 24 Mart 2021 Çarşamba ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 24 Mart Çarşamba ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle! İşte detaylar haberimizde...

Esra Erol bugün (23 Mart 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

Nergiz Hüseyin Zorlu ile yüzleşmeyi çok istediğini evlilik yalanına mecburen sarıldığını daha sonra nişan yaptıklarını Hüseyin Zorlu'nun ısrarı üzerine bu nişanın yapıldığını söyledi. Hüseyin Zorlu stüdyoya geldi. Hüseyin Zorlu gerçeğin tek olduğunu bir kişinin demesiyle her şey olur bu işin şahitleri olduğunu Nergiz ile nişanlandığını ve aynı evi paylaştığını söyledi. Nergiz ile partide tanıştıklarını beraber Songül Hanım'ın evine gittiklerini daha sonra kendi evlerine gidip muhabbet ettiklerini söyledi. senedir Hüseyin'in evinde yaşadığını daha sonra evlendiklerini 2019 yılında da Hüseyin Zorlu'nun eşyalarını toplayıp gittiğini söyledi. Sağlık sorunları olduğu için boşanma davası açamadığını halen engelli hale geldiğini bu süreçte Hüseyin Zorlu'nun oturduğu evin elektrik ve gazını kestirdiğini evden gittiğinden beri destek görmediğini ekledi. Evden çıktıktan sonra bir kere bile Hüseyin Zorlu ile görüşmediğini ailesine kendisi ile görüşmesine yasak koyduğunu söyledi.

Ayşe Hanım kızının evlenmek hakkı olduğunu ama böyle bir evlilik olmayacağını istemeye hiç gelmediklerini gelseler belki vereceklerini ama artık istemediğini söyledi. Esra Erol Mine ve Özkan Can'ın evlendiğini söyledi. Ömer Bey kendilerinin de şaşkın olduğunu şaka sandıklarını kalkıp Özkan'ın yanına gittiklerini biz evlendik dediklerini onlara neden kaçarak evlendiklerini sorduğunu Mine'nin bir şeyler anlattığını ama yayında bunları söyleyemeyeceğini belirtti. Öncesinde Meryem Hanım'ın kendisini arayıp Özkan'ın kaybolduğunu söylediğini Ayşe Hanım ile muhatap olmak istemediğini söyledi.

Abdullah Bey avukat ile görüştüğünü bugün bağlanacağını Salih'in yaşadığı adresi yanlış bildirdiğini söylediğini aktardı. Salih Bey adresi doğru verdiğini aynı adresi sosyal hizmetlere de verdiğini ara ara gelip baktıklarını siz babasınız çocukları vermeyebilirsiniz dedi. Abdullah Bey kızının sabaha kadar çocuklarının fotoğrafları ve kıyafetleri ile uyuduğunu ayda bir iğnesi olduğunu kızını doktorlara götürdüğünü ilacı bitince aldığını kızı olduğunu atamayacağını belirtti. Esra Erol ağlayarak herkesin son günü gibi yaşamasını Keziban'ın çocuklarına yakın olmasını her gün görmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet savcılığın dosyayı tekrar açtığını ifadeleri yeniden almaya başladığını delillerin toplanmaya başladığını aynı zamanda Ahmet Bey'in o gün üstünde olan kıyafetlerin istendiğini söylendi. Maktulün kardeşi Yakup Bey ağabeylerinin cenazeyi yıkarken bedeninden kurlun çıktığını ama üzerindeki tişörtün üstünde mermi deliği olmadığını üstünün değiştirildiğinin açık olduğunu belirtti. En kısa zamanda olayın aydınlatılacağına inandığını adalete güvendiğini söyledi.

Nurcan Urfa'ya arkadaşımın yanına gittim dedi. İsmini vermek istemiyorum ismini kâğıda yazarım dedi. Nurcan kâğıdı alıp yazmaya başladı. Nurcan yazdığı isimlerin yayında geçmesini istemediğini belirtti. Babaannesine Urfa'ya çalışmak için gittiği kredi kartı borcu olduğunu ödemek istediğini söyleyen Nurcan babaannesinin izin vermediğini söyledi.

Esra Erol youtube'da kendisinin saldırıya uğradığı konusunda yalan haberler olduğunu bunlara inanmayın uyarısında bulundu. Böyle bir olayın hiç yaşanmadığını işinin başında olduğunu ekledi.