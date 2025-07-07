ATV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 7 Temmuz Pazartesi ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!

ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ederken, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışını sürdürerek geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de merak konusu haline geldi. İşte,7 Temmuz 2025 Pazartesi ATV canlı yayın izle Full HD linki ve detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI (7 TEMMUZ)

7 Temmuz 2025 Pazartesi günü ATV'nin yayın akışı aşağıdaki gibidir:?

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Sen Anlat Karadeniz

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)

16:00 – Kardeşlerim

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Alan

00:20 – Ateş Kuşları

03:00 – Destan

05:20 – Bir Küçük Gün Işığı

ATV yayın akışı

ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

ATV'nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacaktır.

ATV Uydu Frekansını Manuel Olarak Güncelleme Adımları: