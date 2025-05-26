ATV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 26 Mayıs Pazartesi ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!

A Tv, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ederken, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışını sürdürerek geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de merak konusu haline geldi. İşte,26 Mayıs 2025 Pazartesi A Tv canlı yayın izle Full HD linki ve detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI (26 MAYIS)

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü ATV'nin yayın akışı aşağıdaki gibidir:

10:00 – Bir Gece Masalı – 33. Bölüm

13:30 – Kuruluş Osman – 192. Bölüm

16:40 – Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Yabancı Sinema)

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Can Borcu – 21. Bölüm

00:20 – Bir Gece Masalı – 33. Bölüm (Tekrar)

03:00 – Aldatmak (Yerli Dizi)

05:50 – Hercai (Yerli Dizi)

ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ

ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

ATV'nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacaktır.

ATV Uydu Frekansını Manuel Olarak Güncelleme Adımları: