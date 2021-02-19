ATV canlı yayın izle 2021 bugün linki! Müge Anlı, Esra Erol canlı izleme linki!

19 Şubat 2021 ATV ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Beni Bırakma dizisi ve Akıncı gibi dizi ve programlarını canlı olarak izlemek için yazımıza göz atabilirsiniz!

19 Şubat 2021ATV canlı yayın 2021 bugünMüge Anlı ile Tatlı Sert, ATV Gün Ortası, Esra Erol'da, Beni Bırakma dizisi ve Akıncı gibi program ve dizileri aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz!

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MÜGE ANLI CANLI YAYIN BUGÜN NE OLDU?

Anne ve babaları zihinsel engelli olan, 1999'da Antalya çocuk yuvasına verilen kardeşlerini arıyor. Perihan ve Gülbahar yurda verildiklerinde 3 ve 4 yaşlarındaydı şimdi ise 25 ve 26 yaşlarındalar... Zeynettin Bey canlı yayında. Perihan ve Gülbahar 22 yıl sonra bulundu. Müge Anlı'dan Zeynettin'e doğum günü hediyesi... 22 yıldır kayıp olan kardeşleri bulundu. Çocukları evlatlık alan baba canlı yayında. İki çocuk annesi Gülşen Caymaz'a ne oldu? Arkadaşının evine gitti ve bir daha dönmedi. Müge Anlı Karaman'da bir seyirci aradığını bir apartmanda bir bavul bulunduğunu içinde kadın eşyaları olduğunu ve bir fotoğraf çıktığını bunu aileye gösterdiğini ailenin kızlarına benzettiğini anlattı. Ailesi valizin kızlarına ait olduğunu fakat kıyafetlerin ona ait olmadığını söyledi. Son olarak arkadaşı Coşkun'un evinde olan iki çocuk annesi kadın nerede? Bulunan gizemli valiz 8 yıldır kayıp kadına mı ait? Çorum'da 43 gün önce kaybolan 13 yaşındaki kız 43 sonra bulundu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Zeynettin 22 yıl sonra ilk kez kardeşiyle konuştu. Gülbahar canlı yayına bağlandı.

ESRA EROL'DA CANLI YAYIN BUGÜN NELER OLUYOR?

21 Yaşındaki üniversiteli kız Kübra, Evli olan Tuncay ve onun karısı ile aynı evde yaşıyor. Babası Durmuş Bey kızına canlı yayında dön çağrısı yaptı. Kübra ise eve giremiyorum evde duramıyorum diyerek evden gidiyormuş. Kadir'in karısı Merve Hanım canlı yayına bağlanarak neler söyledi? Kayıp Kübra'yı Esra Erol buldu. Daha sonra Kadir Bey canlı yayına bağlandı. %80 Engelli Vildan'ı Esra Erol buldu. Vildan'ın annesi Latife Hanım canlı yayına bağlanarak neler söyledi. Vildan canlı yayına gelecek mi? Zekiye ve Ömer olayında son gelişmeler neler? Kayınpeder – gelin karşı karşıya geldi. Kayınpeder hem oğlunu hem de gelini reddetti. Hamile Serap bu durumda ne yapacak? Serap'ı sokağa attı mı atmadı mı?