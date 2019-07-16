Attığı tweet ile tepki çeken Rapçi Hayki kimdir, gerçek ismi nedir?

Rap müziksevenlerin yakında takip ettiği Rapçi Hayki, dün akşam attığı bir tweet nedeniyle büyük tepki çekti. Çocuk istismarına dikkat çekmek için attığı tweette dini değerleri aşağılayan ve küfür eden Hayki, yoğun tepkiler sonrasında Twitter sayfasını kapattı. Peki Hayki kimdir, gerçek ismi nedir?

HAYKİ KİMDİR?

Gerçek ismi Aytuğ Tunal olan Hayki, 1983 doğumludur. Kadıköylü rapçi olarak tanınan Hayki, Hasanpaşa'da doğmuş ve burada 27 sene yaşamış, çocukluk ve gençlik yılları orada geçmiştir. Flow isminde Boxer cinsi bir köpeği vardır.

Hayki, ilk dönemlerde seslendirdiği parçaları ve müzikleri kayıt etmek için evine kayıt sistemi kurdu. Askerlik dönemine kadar çalışmalarını bu şekilde sürdüren rapçi müzisyen, 2004 senesinde "İhtilal" isimli grubu Garez ve Kaplan mahlasları ile kurdu.

4 sene bu grup ile çalışmalarını sürdürmüş ardından ayrıldı. Grubun ardından kendi solo çalışmalarına başlayan Hayki, bir çok konser ve organizasyonda yer aldı. Bir çok önemli sanatçı ile birlikte düet yapan Hayki ilerleyen dönemde, Da Poet ve Patron isimli rapçilerle PMC stüdyoları kurdu ve diğer rapçileri aynı çatı altında toplayarak çalışmalar gerçekleştirdi.

Özellikle B1R adlı şarkı ile müzik severler tarafından tanındı. Bu şarkıya çektiği video klibi Youtube sitesinde 36 milyondan fazla izlenme rekoru elde etti.