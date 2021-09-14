ATSO'dan çevre temizliği etkinliği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirilecek.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, çevre temizliğine ve ormanlara yönelik yangın tehdidine dikkati çekmek için 18 Eylül'de ATSO ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Düzlerçamı bölgesinde temizlik yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATSO Başkanı Davut Çetin, iklim değişikliğinin hayatın her alanını etkilediğini belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadelenin önemini vurgulayan Çetin, şunları ifade etti:

"Bu yaz Manavgat'ta ve Türkiye'nin farklı yerlerinde içimizi yakan orman yangınları yaşadık. Bilim insanları küresel ısınma devam ettiği sürece yangın tehdidinin, doğal felaketlerin artacağı hususunda hemfikir. İklim değişikliği, doğal afet risklerini artırdığı gibi tarım ve turizm sektörlerinin geleceğini de doğrudan etkileyecek bir unsur. Çevreye karşı daha duyarlı ve olası doğal afetlere karşı hazır olmak durumundayız."

Mücadelede toplumun her bireyinin desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Çetin, bu amaçla ATSO olarak çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini aktardı.

Çetin, Düzlerçamı bölgesi ile başlayacak etkinliklere halkın katılımını beklediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Tüm halkımıza bir çağrıda bulunuyorum. Sizler de kendi hayatınızdan ve alışkanlıklarınızdan başlayarak temiz bir çevre için adım atın, kendi sokağınızdan başlayarak doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Antalya'mızı temizleyelim. 18 Eylül'de gerçekleşecek etkinliğimiz Düzlerçamı bölgesinde saat 10.00'da meclis ve komite üyelerimiz, personelimiz, kentimizde bulunan SİAD ve TMMOB temsilcilerinin katılımıyla başlayacak. Tüm hemşerilerimizi bölgeyi temizlemeye davet ediyorum."