ATSO Başkanı Davut Çetin'den, 23 Nisan Mesajı
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ATSO Başkanı Davut Çetin'den, 23 Nisan Mesajı

ATSO Başkanı Davut Çetin'den, 23 Nisan Mesajı
Bültenler - Haberler | Güncel

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

"Korona salgını tedbirleri nedeniyle bu yıl da sokakları, meydanları dolduramıyoruz ama bu durum 23 Nisan coşkumuzu ve gururumuzu gölgeleyemez. 23 Nisan heyecanını evlerimizde, balkonlarımızda, iş yerlerimizde her zamankinden daha yoğun duygularla yaşayacağız" ifadesini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının tarihimizde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Davut Çetin mesajında şunları kaydetti;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'mızı yönetmiş yüce bir kurumdur ve demokrasinin sembolüdür. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi, 23 Nisan gururunu pandemi nedeniyle evlerimizde yaşayacağız. İçimiz biraz buruk ancak bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıl coşkusunu gölgeleyemeyecektir. Hepimiz balkonlarımızı, pencerelerimizi bayraklarla donatarak bu coşkuya ortak olacağız.

Türkiye'nin bağımsızlığını ve modern bir ülkeye dönüşmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Cumhuriyeti kuranlara borçluyuz. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını bir kez daha minnetle anıyor, milletimizin bu önemli bayramını kutluyorum.

Atatürk'ün vizyonuna sahip çıkma sorumluluğuna sahibiz

Büyük Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinin temellerinin atıldığı 23 Nisan gününü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Bayram olarak hediye etmiştir. Bizler bu müthiş vizyona sahip çıkma sorumluluğuna sahibiz.

Bugün için çok genç bir nüfusumuz, yani doğru yönlendirildiğinde büyük bir potansiyelimiz var. 2020 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin iken bunun yaklaşık 23 milyonunu çocuklarımız oluşturuyor. Bizler, 23 milyon çocuğumuzu bu ülkeyi geleceğe güçlü şekilde taşıyacak yetkinliklerle donatmak durumundayız.

Geleceğin ekonomisini bugün çocuklarımıza verdiğimiz eğitimin kalitesi şekillendirecek

Bu bilinçle eğitim sistemimizi, okul öncesi eğitimden başlayarak uluslararası standartların üzerine çıkarmak zorundayız. OECD verilerine göre 3-5 yaş grubunda okul öncesi eğitime kayıt oranının en düşük olduğu ülkeler arasında yer alıyoruz. Yine OECD'nin 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendirdiği PİSA testi sonuçlarına göre okuma, matematik ve fen bilimi alanında OECD ortalamasının oldukça altındayız. Bu verileri adeta bir seferberlikle tersine çevirmeliyiz. Çünkü geleceğin ekonomisini, ülkemizin gücünü bugün çocuklarımıza verdiğimiz eğitimin kalitesi şekillendirecektir.

Artık teknoloji ile iç içe bir nesil yetişiyor. Çocuklarımıza dünya standartlarında imkânlar ve eğitim sistemi sunduğumuz ve mevcut yapımızı evrensel ilkelere dayalı bir hukuki yapı ve demokrasi ile güçlendirdiğimiz takdirde bu genç nesil, ülkemizi Büyük Önder Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak manevi mirasa sahiptir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bünyemizde kurduğumuz ATSO Akademi, İnovasyon Merkezimiz İNOVATSO ve ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfımız'da çocuklarımız ve gençlerimize ufuk açıcı eğitimler ve çalışmalar sunmaktan, onların geleceğe hazırlanmasına katkı koymaktan mutluluk duyuyoruz.

Şanlı tarihimizi yazan kahramanlarımızın canlarını ortaya koyarak verdikleri destansı mücadeleden feyz alarak bizler de çocuklarımıza güçlü ekonomiye sahip bir ülke bırakabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan 1920'de Kurtuluş Savaşı devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak bize bu gururu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyorum."

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Kaynak: Bültenler

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