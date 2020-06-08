ATSO Akademi'de hijyen eğitimleri başladı
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ATSO Akademi'de hijyen eğitimleri başladı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında ATSO Akademi'de Oda üyeleri ve çalışanlarına yönelik Hijyen Eğitimlerinin başladığını belirterek tüm üyeleri eğitimlere katılmaya davet etti.

ATSO Akademi'de hijyen eğitimleri başladı
08.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:49

İşyerlerinde kontrollü normalleşme sürecinde alınacak önlemlerin başında hijyen kurallarına uyulması gerektiğini kaydeden Başkan Davut Çetin, "Odamız bünyesinde faaliyetlerini yürüten ATSO Akademi'de tüm üyelerimiz için Hijyen Eğitimleri'ne başlamış bulunuyoruz. Yaşadığımız Pandemi süreci tüm sektörlerde hijyen duyarlılığını en üst seviyeye çıkardı. Üyelerimizi normalleşme sürecine ve kontrollü sosyal hayata ATSO Akademi eğitimleri ile hazırlayacağız. Bilindiği üzere 2013 yılında yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği gereği belirlenen çalışma alanlarında çalışanlara Hijyen Sertifikası alma zorunluluğu getirilmişti. Artık sertifika zorunluluğu olmayan sektörlerde de dikkat edilmesi gereken kurallar var. Antalya bir turizm kenti, ülkemizin misafir odası. Misafir odamızda tüm sektörlerimizle hijyen duyarlılığına sahip olmalıyız.

Bu amaç doğrultusunda Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Teomanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 'Hijyen Eğitimleri'ne başlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda ilk eğitimimiz ATSO 36. Grup (oteller ve benzer konaklama yerleri) meslek komitesi üyelere yönelik gerçekleşti. Bu eğitimde Kaleiçi'nde faaliyette bulunan üyelerimiz ve çalışanlarına 4-5 Haziran tarihlerinde Antalya Kültür Sanat Eğitim Salonlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami özen göstererek gerçekleştirdik." dedi.

Başkan Davut Çetin, Hijyen Eğitimlerinde halk sağlığı açısından risk oluşturan etkenler ve enfeksiyonlarla ilgili temel kavramların anlatılacağını, gıda ve su sektöründe bulaşıcı hastalıklara yönelik koruyucu yaklaşımların yanında, ilgili mevzuatlarla ilgili de bilgiler verileceğini kaydetti. Çetin, eğitimler sonunda katılanlara sertifika da verileceğini belirterek, "tüm üyelerimizi ve çalışanlarını söz konusu eğitimlerimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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