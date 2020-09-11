SİVAS Atölyesinde 'Zülfikar'ın benzerlerini üretiyor
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SİVAS Atölyesinde 'Zülfikar'ın benzerlerini üretiyor

Atölyesinde 'Zülfikar'ın benzerlerini üretiyorSİVAS'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Sanatçısı bıçak ustası İsmail Gölebatmaz (48), atölyesinde Hazreti Ali'nin ilmi ve adaleti temsil eden kılıcı Zülfikar'ın benzerlerini üretiyor.

SİVAS Atölyesinde 'Zülfikar'ın benzerlerini üretiyor
11.09.2020 09:01 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:49

Atölyesinde 'Zülfikar'ın benzerlerini üretiyor

SİVAS'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Sanatçısı bıçak ustası İsmail Gölebatmaz (48), atölyesinde Hazreti Ali'nin ilmi ve adaleti temsil eden kılıcı Zülfikar'ın benzerlerini üretiyor. Üretilen kılıçlar, yoğun talep görüyor.

Demircilerardı Mahallesi'ndeki Eski Sanayi Sitesi'nde, küçük yaşlarda başladığı baba mesleğini 35 yıldır sürdüren bıçak ustası İsmail Gölebatmaz, unutulmaya yüz tutmuş sanatları yaşatmaya çalışıyor. Genellikle Sivas Bıçağı üreten Gölebatmaz, Osmanlı Devleti'nden miras kalan ve Sivas'ta da yıllar önce üretilen ve unutulan kılıç sanatını da yaşatıyor. Gölebatmaz, atölyesinde Hazreti Ali'nin ilmi ve adaleti temsil eden kılıcı Zülfikar'ın benzerlerini üretiyor. Sipariş üzerine yapılan kılıçlar, özel kutularında muhafaza ediliyor.

'TARİHE ÖNEM VERİYORUZ, YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Kılıç sanatını yaşatmaya çalıştığını ifade eden İsmail Gölebatmaz, "Unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan, kültürel miras ustalarındanız. Daha önceden Sivas'ta yapımı olan kama, kılıç, hançer gibi ürünleri biz de günümüzde devam ettirmeye çalışıyoruz. Tarihe çok önem veriyoruz. Tarihe önem veren, sanatkarları seven, sanatı seven insanlar bizi buluyorlar. Sipariş üzerine 5 tane kılıç yaptım. Genelde şehir dışından siparişler geliyor. Bu sefer çalışmam biraz hızlı oldu. Aslında 5 kılıcın yapımı 2 ay sürerdi ama gece, gündüz çalışarak kısa sürede bitirdim" dedi.

'GEÇMİŞİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUM'

Bu tür eserleri yeniden canlandırdığı için gururlu olduğunu ifade eden Gölebatmaz, "Para kazanmadan ziyade bizimki gönül meselesi, severek yapıyorum. Geçmişi gün yüzüne çıkartıyoruz. Geçmişte yapılan sanatları gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Bir çoğumuz buna sadece 'çatal kılıç' diyoruz ama çok manası vardır. Bir tarafı adaleti bir tarafı da edebi temsil eden kılıcımızdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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