ATO'dan imar barışında çifte talep

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "İmar barışında ödeme süresinin uzatılması ve taksitlendirme imkanı sağlanması faydalı olacaktır." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, imar barışında son ödeme tarihinin 30 Haziran olduğunu hatırlattı. 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapıları kapsayan imar barışının birçok kesimi ilgilendirdiğini belirten Baran, 15 Haziran'a kadar 10 milyondan fazla vatandaşın başvuruda bulunduğunu bildirdi. Baran, yapı kayıt belgesi bedelleri için de son ödeme tarihinin 30 Haziran olarak belirlendiğini anımsatarak, reel sektörün ödeme süresinin uzatılması ve taksitlendirme yapılması beklentisi içinde olduğunu vurguladı.

İmar barışı uygulamasına, konutların yanı sıra üretim tesisleri ve ticari binalar için de başvuruda bulunulduğuna dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Bu binaların bedellerinin yüksek olması sebebiyle yapı kayıt belge bedelleri de yüksek olabiliyor. Reel sektörün finansman ihtiyacı göz önünde bulundurularak ödeme sürelerinin uzatılması ve taksitlendirme imkanı sağlanması faydalı olacaktır."

Kaynak: AA