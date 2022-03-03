Atmıyorum, topluyorum, tasarlıyor ve oynuyorum

Projenin amacı hakkında açıklama yapan Misak-ı Milli İlkokulu öğretmenlerinden Dilek Kuleli; "Öğrencilerimizin evde, okulda, çevresinde kullanılmayan geri dönüştürülebilir maddeleri doğaya atmak yerine bu maddeler ve doğadan topladığı materyaller ile kendi tasarladığı oyuncakları yine kendisi yapacak. Böylece bir yandan doğayı korurken diğer yandan tasarım ve üretim becerisini geliştirecek.

Projenin sonuçları hakkında açıklama yapan Misak-ı Milli İlkokulu öğretmenlerinden Yeliz Yaşar;"Bu yaştaki çocukların düşsel dünyaları çok zengin olduğundan dolayı, bu düşsel gücü bir şeyleri tasarlayıp üretmeye yönlendirirken aynı zaman da çevresindeki olanaklardan yararlanarak hem doğayı korumaları hem de tasarım üretim becerilerinin gelişmesi beklenmektedir.

Kendi oyuncaklarını kendileri tasarlayıp üretirken elindeki olanaklardan yararlanması öğrencilerimizin başarma duygusunu tatmaları ve özgüvenlerinin gelişmesi ön görülmektedir" dedi.

Projede yer alan öğretmenler ve okulları ise şöyle; Dilek Kuleli Misak-ı Milli İlkokulu ( Manisa ), Yeliz Yaşar Misak-ı Milli İlkokulu ( Manisa), Engin Ağralı Gümüşdere İlkokulu ( Sivas), İbrahim Eyertaş Gümüşdere İlkokulu ( Sivas), Tuğba Ergenoğlu Gümüşdere İlkokulu ( Sivas), Kevser Ceyhan Ağralı Yakupoğlan ilkokulu ( Sivas), Hüsne Doğan ( Yakupoğlan İlkokulu ( Sivas), Ahmet Okay Ulubatlı Hasan İlkokulu ( Bursa), Bahar Akman Dr.Sadık Ahmet ilkokulu ( Gaziantep ) ve Emine Ünsal Güleç Erdoğan Cebeci İlkokulu ( Samsun)

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