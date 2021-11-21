Atlıhan'da hafta sonu yoğun geçiyor

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinin en önemli turistik mekanlarından olan Atlıhan'da hafta sonu olması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

İçerisinde lületaşı, cam işleme ve çeşitli el sanatları ustalarının ve hediyelik eşya dükkanlarının bulunduğu tarihi Atlıhan'da okulların 1'inci dönem ara tatili ve hafta sonu olması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Genellikle kış aylarının yaklaşmasıyla hareketliliğin azaldığı Atlıhan'da esnaf da ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını söyledi. Yabancı turistlerin de ilgi odağında bulunan Atlıhan'da esnaf, yoğunluk nedeniyle işlerinin hızlandığını söyledi. - ESKİŞEHİR

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