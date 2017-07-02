Atletizm: Avrupa Çoklu Branşlar Takım Kupası 2. Lig

Atletizmde, Avrupa Çoklu Branşlar Takım Kupası 2. Lig müsabakaları tamamlandı.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Monzon kentindeki organizasyonun son gününde dekatletler Ahmet Mustafa Yılmaz, Yunus Pehlevan, Ramazan Can ve İshak Tok, ferdi olarak yarıştı.



Yarışmada milli atletler arasında en iyi sonucu elde eden Yunus Pehlevan, 6370 puanla 27 dekatlet arasında 15. sırayı aldı. Diskte 27.91, ciritte ise 44.08'lik dereceler atabilen Yunus, en iyi olduğu disiplin sırıkla atlamada ise 4.70'lik bir derece yakaladı. Milli sporcu, buna karşın 1500 metreyi 5 dakikanın üzerinde bitirince puanı 6400'ün altında kaldı.



Disk atmada 38.79 ve 110 metre engellide 15.47'lik dereceleriyle Türk atletler arasında birinci sıraya yükselen Ahmet Mustafa Yılmaz, sırıkta puan alamayınca yarışmayı 5791 puanla 21. basamakta bitirdi.



Ramazan Can'ın 5797 puanla Ahmet Mustafa Yılmaz'ın bir sıra üzerinde 20'nciliği elde ettiği yarışmada, İshak Tok ise ilk uluslararası dekatlon deneyiminde 5309 puan aldı.