Atlar "Türkiye Şampiyonluğu" için yarıştı

Eskişehir'de Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) işbirliğiyle "Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası" düzenlendi.

ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Atlı Terapi ve Binicilik Tesislerinde gerçekleştirilen 2019 Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonasına İstanbul, Kocaeli, Bursa, Trabzon, Isparta, Burdur, Nevşehir gibi illerden 13 atlı spor kulübüne ait yaklaşık 54 at ve 36 sporcu katıldı.

Engel atlama, at terbiyesi, atlı dayanıklılık ve arazi engeli gibi etapların ardından jürinin oyladığı atlara ve sporculara ödülleri takdim edildi.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Bülent Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, atlı dayanıklılığın, at ve binicinin uyumuyla önem kazanan yüksek kondisyon ve antrenman gerektiren uzun mesafe yarışması olduğunu ve çeşitli klasmanlarda 20 ila 160 kilometre arasında değişen etaplarda, önceliğin atın ve binicinin genel sağlık durumunun korunması olduğunu söyledi.

"Atalarımız Viyana kapılarına kadar at sırtında gitti"

Bora, atlı dayanıklılık kategorisinde bu yıl ilk defa Türkiye olarak Avrupa Şampiyonasına katılacaklarını dile getirerek, "Bir takım olarak katılacağız. İnşallah dünya çapında bir derece bekliyoruz. Bu branşta alabilme ihtimalimiz yüksek. At zaten bizim genlerimizde olan varlık. Atalarımız Viyana kapılarına kadar at sırtında gitti. Buna da en uygun branş hakikaten atlı dayanıklılık branşımız. Bunu geliştirmek için de federasyon olarak elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödül törenine ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, Mahmudiye Kaymakamı Salih Sak, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Eskişehir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Yıldıray Çil, Mahmudiye At Yetiştiricileri Geleneksel At Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (MAYAD) Başkanı Yener Kaya'nın yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı.

Kaynak: AA