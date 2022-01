Atla Gel Şaban filmi konusu nedir? Atla Gel Şaban oyuncuları kim?

Kemal Sunal, Nevra Serezli ve Dinçer Çekmez klasiklerinden Atla Gel Şaban filmi, Natuk Baytan yönetmenliğinde çekildi. Senaryosunu Aydemir Akbaş kaleme aldı ve yapımcılığını da Yahya Kılıç üstlendi. 1984 yapımı yerli filmin ayrıntıları haberimizde.

ATLA GEL ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal'İn yine güldürürken düşündüren filmlerinden Atla Gel Şaban'da birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. İşte Atla Gel Şaban oyuncuları:

Kemal Sunal - Niyazi (Şaban)

Nevra Serezli - Zehra

Dinçer Çekmez - Kazım

Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı

Turgut Özatay - Davut

Reha Yurdakul - Halim Bey

Zihni Göktay - Halil

Selahattin Fırat - Selahattin

Renan Fosforoğlu - Kenan

Mustafa Dik

Erdoğan Dikmen

Nezahat Tanyeri

Yavuz Şeker

Ünal Gürel

Nizam Ergüden

Yüksel Gözen

Ahmet Turgutlu

Ekrem Gökkaya

Cengiz Öktem

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ KONUSU

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmaz. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçar. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım, Niyazi'ye kendisi için at yarışı oynamasını ister bu sayede zaten zengin olan Kazım parasına para katacaktır.

Kazım, Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Niyazi git gide at yarışını tutturmaya yaklaşır bunun farkına varan Kazım, Niyazi'ye ilham gelmesi için tüm şartları sağlar. Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister onlar da temin edilmiştir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.